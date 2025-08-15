Rytis Cicinas paviešino, ką laiko savo spintoje: joje – gerbėjus nustebinę radiniai

Nuotrauka su atidaryta spinta R. Cicinas pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Žinomas vyras savo gerbėjams leido pažvelgti, kur laiko savo ypatingus drabužius, skirtus pasirodymams.
Atidarytoje spintoje kabojo ryškūs ir spalvoti švarkai, kuriuos gerbėjai puikiai prisimena iš Ryčio koncertų.
„Ir ką čia savaitgalio koncertams apsirengti?“, – šmaikštavo R. Cicinas.
Panašu, kad R. Cicinas yra sukaupęs milžinišką pasirodymams skirtų kostiumų kolekciją, todėl kiekvieną kartą jam tenka susidurti su dilema – ką rengtis šiandien?
Rytis CicinasSpintakostiumai
