Rytis Cicinas paviešino, ką laiko savo spintoje: joje – gerbėjus nustebinę radiniai

2025 m. rugpjūčio 15 d. 13:55
Lrytas.lt
Visiems lietuviams gerai žinomas dainininkas Rytis Cicinas socialiniuose tinkluose pasidalijo gerbėjus nustebinusia savo spintos nuotrauka, kurioje – neįtikėtini radiniai.
Nuotrauka su atidaryta spinta R. Cicinas pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Žinomas vyras savo gerbėjams leido pažvelgti, kur laiko savo ypatingus drabužius, skirtus pasirodymams.
Atidarytoje spintoje kabojo ryškūs ir spalvoti švarkai, kuriuos gerbėjai puikiai prisimena iš Ryčio koncertų.
„Ir ką čia savaitgalio koncertams apsirengti?“, – šmaikštavo R. Cicinas.
Panašu, kad R. Cicinas yra sukaupęs milžinišką pasirodymams skirtų kostiumų kolekciją, todėl kiekvieną kartą jam tenka susidurti su dilema – ką rengtis šiandien?
Rytis CicinasSpintakostiumai
