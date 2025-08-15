Stangrų kūną apnuoginusi R. Vilkienė prakalbo apie santykius: „Meilė, kuri skaudina – ne meilė“

Šįsyk daugiau nei 22 tūkst. sekėjų „Instagram“ paskyroje turinti moteris paviešino pikantiškas nuotraukas su maudymosi kostiumėliu, kuriose matyti stangrus trenerės kūnas. Šalia įamžintos akimirkos R. Vilkienė šį kartą pasidalijo mintimis apie nepavykusius santykius.
„Po didelių diskusijų iš buvusių postų seka išvada, kad tik moters meilė ir kantrybė bei atsidavimas yra šeimos pamatas. Deja laiku nesupratę vyrai praranda ją. Kai moteris nutyla, tai...
Moteris gali mylėti visa širdimi.
Melstis už tave, tikėti tavimi net tada, kai netiki savimi, apkabinti tavo šešėlius taip pat švelniai, kaip šviesą.
Ji gali atiduoti tau visa, kas joje gražiausia – savo jautrumą, savo tylą, savo šviesą.
Ir vis tiek vieną dieną – tyliai išeiti.
Ne dėl to, kad meilė baigėsi.
Bet todėl, kad ji pavargo kovoti viena už dviejų žmonių ryšį.
Pavargo būti stipri, kai niekas jos nelaiko.
Ji išeina ne todėl, kad nustojo jausti – bet todėl, kad pradėjo girdėti save.
Išmokti rinktis ne tave – o save.
Nes meilė, kuri skaudina, – ne meilė.
Už uždarų durų ji dar ilgai verkia.
Dar ilgai kvėpuoja tavo vardu.
Dar ilgai nešiojasi pokalbius, kurių niekada nebuvo.
Bet kartą...
Ji pasirenka ne tave. Ne aistrą. Ne pažadus.
Ji pasirenka ramybę. Ji pasirenka nebegrįžti.
Ir tai – ne šaltumas.
Tai – stiprybė, išaugusi iš skausmo.
Tai – gijimas, kuris prasideda tada, kai moteris nutyla.
Kai ji nustoja kovoti.
Kai ji ima saugoti save – ne tave.
Savo širdies likučius, kurių niekas kitas nepagydys“, – mintimis apie santykius dalijosi ji.