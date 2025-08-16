Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Už nakvynę tarp laukinių gyvūnų apvalią sumelę paklojusi Genutė Žalienė: „Verta kiekvieno cento“

2025 m. rugpjūčio 16 d. 10:22
Lrytas Premium nariams
Įsivaizduokite – gulite lovoje, už panoraminio lango lėtai praeina tigras, o naktį girdisi laukinių žvėrių riaumojimas.
Daugiau nuotraukų (19)
Genutė ŽalienėsafarisLrytas Premium
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.