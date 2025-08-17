Žinios, kurios šviečia.
Lukas Lekavičius paviešino kerinčias akimirkas iš šeimos poilsio Graikijoje: pavydėtų ne vienas

2025 m. rugpjūčio 17 d. 15:34
Lrytas.lt
Krepšininkas Lukas Lekavičiaus (31 m.) su savo žmona, turinio kūrėja Melina Syrii-Lekavičiene ir vaikais karštas vasaros dienas leidžia Graikijoje.
L. Lekavičius savo „Instagram“ paskyroje paviešino dar nematytas akimirkas iš šio rojaus kampelio.
„Gyvenimas Graikoje“, – trumpai brūkštelėjo jis.
Vyras pasidalijo nuotraukomis, kuriose pozavo ne tik su savo šeima, bet ir su draugais bei gyvūnais.
Akį traukė kerintis Graikijos kraštovaizdis – žydras vanduo, kalnai, stulbinantys saulėlydžiai bei žvaigždėtas dangus.
Kadruose M. Lekavičienė pademonstravo savo dailią figūrą, kurią išryškinti padėjo stilingi maudymosi kostiumėliai ir suknelės.
Taip pat ne vienoje nuotraukoje pora įsiamžino meiliai susiglaudę ir atrodė itin laimingi.
Panašu, kad šeimyna smagiai leidžia laiką ir mėgaujasi karštais saulės spinduliais.
Kadruose netrūko šypsenų – atrodo, kad laikas Graikijoje leido kaip reikiant atsipalaiduoti ir pamiršti apie visus rūpesčius.
