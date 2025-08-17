Mantas Bertulis mamai skyrė jautrius žodžius: „Turiu ydą skaudinti sau artimiausius žmones“

Ta proga žinomas vyras pasidalijo jaukia nuotrauka su mama ir skyrė jai gražius žodžius.
Įrašu, sužavėjusiu ne vieną internautą, jis pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Sveikindamas mamą su gimtadieniu M. Bertulis skyrė ne tik padėką, bet ir atsiprašymą.
„Turiu tokią ydą skaudinti sau artimiausius ir mylimiausius žmones. Vienas iš jų – mano Mama, kuri šiandien švenčia garbų jubiliejų. Ji nepabijojo manęs gimdyti, net kai jai buvo 38-eri metai. Už tai aš esu jai be galo dėkingas.
Tačiau vietoj to, jog kasdien dovanočiau jai gražiausius komplimentus, gėles ar ramybę, aš jai gadinu nervus, kai įsiveliu į kokį skandalą arba, kai kažkur tiesiog gyvenime susipi*u eilinį kartą. Kai priimu durnus ir nelogiškus sprendimus.
Kai griūva santykiai ir ji supranta, jog anūkai dar net nesišviečia. Kai manęs tenka dingusio po vakarėlio ieškoti vos ne su policija. Kai rizikuoju gyvybe kažkur.
Lyg to būtų maža, aš pykstu ant jos, kai bando mane trisdešimtmetį kontroliuoti. Pykstu, kai vis dar laiko mane tuo vienturčiu lepūnėliu. Pykstu, kai pasako kokią nesąmonę.
Susierzinu, kai bijo paragauti kažką naujo, ko dar nėra bandžiusi arba kai staiga pašoka iš vietos su garsiniais jaustukais, pamiršusi kokią smulkmeną.
Nepatinka, kai ji nesupranta manęs. Arba imasi už galvos prieš kiekvieną mano kelionę, vietoj to, jog džiaugtųsi vaiko pasaulio pažinimu. O kaip biesina, jog sveikatą nustumia į antrą planą. Dieve mano…
Mes kiekvienas norime, jog mūsų Mamos būtų tobulos, neklystančios, viską pasveriančios loginiais argumentais, neaiškinančios kaip gyventi, tokios pačios drąsios, išmanios kaip ir mes ir t.t. Atrodo mes Mamoms iškeliam kartais tokią aukštą kartelę, jog net prezidentai ar olimpiniai čempionai jos neįveiktų. Bet jos visos ir yra tobulos! Nu gal apart Bružaitienės…
Tai tiesiog noriu pasakyti, Mama, Tu esi Tobula ir labai atsiprašau, jog kartais tave skaudinu ar nuviliu. Čia viskas iš mano didelės meilės Tau ir labai save griaužiu, kad mes per retai matomės.
Su gimtadieniu, Mama. Atrodai fantastiškai!“, – rašė M. Bertulis.
Mantas BertulisMamaGimtadienis
