Manto Stonkaus karjeroje – dideli pokyčiai: „Nebegalėsiu vesti rungtynių“

Nuo rugsėjo jis pradės vesti naują LRT laidą. Apie tai jis pranešė sekmadienio vakarą, socialiniuose tinkluose.
Paaiškėjo, kad jis ves laidą „Stonkus tiesiogiai“, dėl kurios teks paaukoti kitus savo darbus.
„2009 metų gegužė. Vaidybos egzaminas. Aš – dar jaunas, šviežias, prakaituotas, ką tik po egzamino. Prieina kieme matytas dėdė – Haroldas Mackevičius, pasako: „Atvaryk pas mus į ofisą, pasibandysi televizijoje.“
Aš apšalęs. Mano fantazijoje – dangoraižis, stiklinės sienos, odiniai foteliai, kubietiški cigarai, sekretorė su raudonu lūpdažiu, šou biznis ir šampanas. Realybėje – devyni kvadratai prie Lukiškių kalėjimo, trys stalai, laikraščių krūvos ir puspilnis brendžio butelis. (Aš optimistas – man visada puspilnis).
Pastato mane vidury kabineto, sako: „Nu parodyk, ką moki.“ O prieš mane – trys akmeniniai veidai, rimti kaip ant Rušmoro kalno: Mackevičius, Ruplėnas, Šerėnas. O aš tarp stalų vartausi kaip gyvatė ant karštos keptuvės, prakaitas upeliais, bandau iš jų išspausti bent vieną šypseną.
Kai jau visai nusilpau ir pasakiau „viskas“, a.a. Ruplėnas ramiai tarė: „Juokingai.“ Ir tiek. Jokio aplodismento, jokio konfeti – tik sausas „pirmadienį filmuosim“.
Ir nuo to pirmadienio prasidėjo mano televizinis cirkas. Per tuos beveik 17 metų teko vesti visko: nuo neaiškių filmavimų už picą – didžiausių projektų, arenų ir tiesioginių transliacijų, kur pats turėjau įtikinti save, kad visa tai vyksta iš tikrųjų.
O šiandien, su tuo pačiu Hariu, sėdim naujoje, milžiniškoje studijoje. Ant viso ekrano šviečia mano pavardė – Stonkus. Ir dar tas jaudinantis žodelis – tiesiogiai, kuris sufleruoja apie laukiančius nuotykius.
Nuo prakaituotų bandymų juokinti Sluškų 205-oje, kastingo Lukiškėse iki nuosavo šou nacionaliniame eteryje – tai kelionė, kurią pavyko įveikti. Tai daugybės metų darbo rezultatas, bet ir mažas atsitiktinumas. Vis dar labai dėkingas, kad tą dieną Haroldas pasirinko ne braškes sodyboje, o mūsų egzaminą.
Pasimatysime nuo rugsėjo 4 d., tiesiogiai – per LRT.
P.S. Ir taip, deja, tai reiškia, kad nebegalėsiu vesti rungtynių „Žalgirio“ arenoje… Bet ramiai – mes dar pasimatysim“, – dėstė M. Stonkus.
