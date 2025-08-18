Keno Kačio augintinė Lulu suspindo pasaulinėje šunų parodoje: „Nežinau, su kuo palyginti šias emocijas“

„Kai prieš metus įsigijau šunį, net minties neturėjau, kad ji stovės pasauliniame ringe ir varžysis tarp geriausių pasaulio šunų. Šiandien gyvenu pačiomis geriausiomis emocijomis. Kai tavo šuo pripažįstamas tarp stipriausiųjų, imi labai didžiuotis – šunimi, savimi, artimaisiais, kurie palaiko, ir visa komanda, kuri atiduoda tiek jėgų. Neslėpsiu – pastangų reikia nemažai, bet vien darbo nepakanka. Man tikrai pasisekė, nes Lulu paveldėjo gebėjimą būti žvaigžde“, – sako L. Dubrovskis.
Pasaulinė šunų paroda šiemet vyko Suomijos sostinėje Helsinkyje. Keletą dienų trukusiame renginyje spindėjo ir lietuviai – jų augintiniai pelnė aukštus įvertinimus. Kenas Katis džiaugėsi tiek Lulu, tiek jos mamos Rėjos pasiekimais: „Lulu nuo pat pirmųjų žingsnių parodose sulaukia daugybės komplimentų – atrodo, lyg pergalės jausmas būtų užkoduotas jos genuose.
Ne kartą esame girdėję iš teisėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kad tai – tikras savo veislės atstovas, turintis milžinišką potencialą. Pasaulinėje parodoje konkurencija buvo milžiniška – juk čia atvyksta geriausi šunys iš viso pasaulio. Lulu savo amžiaus klasėje varžėsi su 22 konkurentais, tarp kalyčių pateko į geriausiųjų septynetą ir gavo aukščiausią įvertinimą.
O jos mama Rėja tapo ne tik pasauline veteranų nugalėtoja, bet ir gražiausia kalytė tarp visų amžiaus grupių šioje veislėje. Ji suspindėjo ir veislynų konkurse, bėgdama už „Beržoro“ veislyną, kuris vizlų ringe užėmė pirmąją vietą. Nors Rėjai jau daugiau nei aštuoneri, jai prilygti vis dar sunku. Labai džiaugiuosi, kad Lulu yra jos kopija ir išdidžiai seka mamos pėdomis.“
Pasak L. Dubrovskio, tokiose parodose emocijos visada verda: „Natūralu, kad kiekvienas savininkas trokšta, jog jo šuo būtų geriausias, įvertintas ir pripažintas pasauliniu mastu. Važiuodami šimtus kilometrų, mes stengėmės nieko nesitikėti – nors noras visada didžiulis. Kai pamatai ringe bėgantį savo šunį, atrodantį įspūdingai, jautiesi lyg patekęs į paralelinį pasaulį.
O kai sulauki tokių įvertinimų – apima neapsakomas pasididžiavimas. Supranti, kad viskas ne veltui, eini teisingu keliu. Nors laikau save stipriu žmogumi, laimės ašarų tikrai netrūko. Mus vertinusi Suomijos teisėja Tanya Alhman Stockmari vis šypsojosi matydama, kiek emocijų buvo mūsų veiduose.“
Keno Kačio teigimu, už visų pergalių slypi didžiulis komandos darbas ir artimųjų palaikymas:„Mano mama kiekvieną kartą išgyvena už mane turbūt dešimt kartų stipriau, kai Lulu dalyvauja parodose – jai tai pats svarbiausias laikas.
Mano sesė su vyru turbūt nė neįtarė, kad per šią vasarą pamatys tiek Lietuvos miestų ir šunų parodų – jie vieni didžiausių mūsų palaikytojų. Kadangi viskuo dalinuosi socialiniuose tinkluose, draugai ir sekėjai įdėmiai stebi ir kartu džiaugiasi mūsų pergalėmis. Labai vertinu kiekvieną žinutę ir komentarą, nors ne visada spėju atsakyti. Juokauju, kad su Lulu įsigijau ne tik šunį, bet ir nuostabius draugus – Lulu mamos savininkę Daivą Garnienę bei Lulu vedlį ir geriausią draugą Deividą Šiupšinską.
Jie paskatino mane eiti šiuo keliu. Mes kartu būname kiekvienoje parodoje – palaikome, džiaugiamės, verkiame, leidžiamės į ilgas keliones. Manau, kad tai viena iš sėkmės sudedamųjų dalių. Ir tikiu – ateityje dar galėsime pasidžiaugti ne viena įspūdinga pergale.