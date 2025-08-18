Lietingą vasarą M. Kuzminskas iškeitė į lietuvių pamėgtą kraštą: paviešino užburiančias akimirkas su šeima

M. Kuzminskas pasakoja, kad su šeima buvo nusprendęs likusią vasaros dalį leisti Lietuvoje, į kurią jam sugrįžti visuomet labai gera. Tačiau kokybiškai ilsėtis neleido nuolat merkiantis lietus, tad buvo priimtas spontaniškas sprendimas pasimėgauti šiluma ir pasikrauti geros energijos svetur.
„Kreipėmės į kelionių organizatorių „Tez Tour“ dėl artimiausių galimų atostogų datų. Gavę pasiūlymų sąrašą, jame pamatėme tą patį „Cullinan Golf & Resort Belek“ viešbutį Turkijoje ir galimybę jame atsidurti vos po keturių dienų.
Kadangi daug keliauju, kuprinę galiu susikrauti ir iš vakaro – svarbiausia pasiimti pasą, piniginę ir gerą nuotaiką. Aišku, keliaujant su vaiku reikia daugiau planavimo, bet net ką nors pamiršus, viską galima įsigyti vietoje. Dėl atostogų labai džiaugiamės – vieną dieną Lietuvoje buvome merkiami lietaus, o už kelių dienų jau mėgavomės saule“, – šypsosi 2022–2023 metais Turkijos klube žaidęs aukštaūgis.
Į natūralios gamtos apsuptą kurortą M. Kuzminskas savaitės trukmės atostogoms šįkart keliavo keturiese: su mylimąją Lina, 3,5 metų amžiaus sūnumi Jonu ir krikšto sūnumi Jokūbu. Vaikai puikiai sutaria, vasarą dažnai leidžia kartu, tad draugystę pratęsė ir Turkijoje. Krepšininkas iš viso turi keturis krikšto vaikus, su kuriais palaiko artimą ryšį ir retkarčiais kartu keliauja.
„Man labai patinka buvimas su artimaisiais, stiprūs giminystės ryšiai ir galimybė juos puoselėti keliaujant“, – atvirauja pašnekovas.
„Mažojo direktoriaus“ norai
Keliautojų kompanija iš vėsios lietuviškos vasaros persikėlė į maždaug 32 laipsnių karštį. Vis dėlto, kaip pabrėžia M. Kuzminskas, tai nebuvo problema – prie aukštesnės temperatūros jis įpratęs gyvendamas Atėnuose, o ir pati kaitra, dėl mažesnės oro drėgmės ir gausybės galimybių atsigaivinti, buvo ganėtinai maloni.
„Kai šalia vanduo, telieka tik džiaugtis saule. Atostogaujant viskas vyksta pagal „mažojo direktoriaus“ norus. Jis labai mėgsta vandens pramogas, tad nuolat maudėmės jūroje, baseine, teko atsivėsinti ir baseinėlyje vaikams. Smagu ir tai, kad viešbutis buvo pažįstamas, nereikėjo ieškoti žaidimų kambarių ir kitų vietų, tad atostogas pajutome nuo pat pirmos minutės“, – sako krepšininkas.
Jis prisimena, kad dar prieš kelionę sūnus pasakojo, ką Turkijoje veiks.
„Mums visuomet norisi grįžti ten, kur galime džiaugtis aukščiausios kokybės paslaugomis. Kas žino, gal šiame viešbutyje apsilankysime dar ne kartą“, – juokiasi M. Kuzminskas.
Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė, priduria, kad atradę aukščiausio lygio paslaugas ir išvystytą infrastruktūrą, daugybė žmonių renkasi grįžti į Turkijos kurortus.
„Ši šalis išlieka viena populiariausių krypčių keliautojams iš Lietuvos. Tai nestebina. Stiprus aptarnavimo sektorius pasirūpina visais šeimų su įvairaus amžiaus vaikais poreikiais: viešbučiuose dirba animatoriai, organizuojami renginiai, galima užsisakyti net auklės paslaugas. Dėl daugybės pramogų, plataus paslaugų spektro ir vietinių svetingumo tokios kelionės susilaukia pačių geriausių atsiliepimų“, – keliautojų patirtį apibendrina kelionių ekspertė.
Pasak jos, „Tez Tour“ organizuojami skrydžiai į Turkiją tęsiasi iki pat lapkričio ir išlieka aktualūs tiems, kurie nori prasitęsti vasaros sezoną. Atsižvelgiant į keliautojų poreikius, rudenį taip pat pradedami skrydžiai į Bodrumą ir Alaniją.
Prisiminė graikiškų patiekalų skonį
M. Kuzminskas pasakoja, kad tame pačiame viešbutyje apsistojus jau trečią kartą, tai pastebėjo ir ilgamečiai kurorto darbuotojai. Jie prisiminė krepšininko ir jo šeimos pomėgius, mėgstamus patiekalus.
Nesikeitė ir aktyvios pramogos – pašnekovas ir šįkart apsilankė padelio bei šalia jūros esančiuose golfo aikštynuose. Nors vieta ir puikiai pažįstama, keliautojų laukė ir staigmenos, viena iš jų – graikiškos virtuvės vakaras su tradiciniais šokiais, lėkščių daužymu ir kitais atributais.
„Atostogų metu sudalyvauti tokiame „spektaklyje“ tikrai buvo įdomu. Taip pat malonu prisiminti ir pamėgtų graikiškų patiekalų skonį.
Tačiau Atėnuose jis, žinoma, geresnis, – šypsosi Atėnų AEK klubui atstovaujantis krepšininkas. – Šiltais vakarais džiugino labai kokybiški gyvos muzikos koncertai, ypač kai dažnai skambėjo mano mėgstama poproko muzika.“
Nepamiršta ir lietuviško krepšinio
Ankstesnių atostogų Turkijoje metu M. Kuzminskas dažnai sutikdavo tautiečius, tačiau šįkart jį kalbino tik gerbėjai iš Turkijos, Gruzijos ir Prancūzijos. Jie neleido pamiršti ir artėjančio krepšinio sezono. Nors šiuo metu dėl praėjusiame sezone patirtų traumų ir skausmų nugaros srityje krepšininkas derina lengvesnes pilateso bei tempimo treniruotes su fizioterapija, tačiau į treniruotes vis dažniau įtraukiami ir krepšinio elementai.
Rugpjūčio viduryje prasidės ir pasiruošimas su komanda, kurioje galbūt atsidurs ir du lietuviai – Lukas Lekavičius ir Martynas Echodas.
„Jiems abiem papasakojau daugiau apie klubą, kad jie patys galėtų susidaryti geresnį vaizdą ir priimti sau palankiausius sprendimus. Ypač tai svarbu Martynui, kuris dar yra jaunas. Aišku, pats labai norėčiau, kad jie prisijungtų prie komandos, ir tikiuosi, kad artimiausiu metu turėsime didesnį lietuvių desantą. Žinoma, yra įvairių detalių, tad ne vien norai lemia tokius sprendimus“, – sako M. Kuzminskas.
Jis taip pat laukia ir Europos čempionato, tik apgailestauja, kad lietuviai nežais Katovicuose, į kuriuos vykdomi tiesioginiai skrydžiai iš Atėnų.
„Jei turėčiau laisvą dieną, galėčiau apsilankyti rungtynėse ir spėti grįžti į treniruotes. Dabar teks pasidžiaugti tik draugiškais rinktinės susitikimais Lietuvoje ir, be abejo, visa širdimi palaikyti rinktinę prie televizoriaus ekrano“, – kalba 12 metų šalies rinktinei atstovavęs krepšininkas.
Mindaugas KuzminskasTurkijaAtostogos
