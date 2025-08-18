Žinios, kurios šviečia.
Paaiškėjo, kas vietoj Manto Stonkaus imsis „Žalgirio" pranešėjo pareigų

2025 m. rugpjūčio 18 d.
Sekmadienį praėjusiame sezone Kauno „Žalgirio“ pranešėju dirbęs komikas Mantas Stonkus pranešė, jog nebetęs šio darbo. Paaiškėjo, kas užims jo vietą.
Krepsinis.net tinklalaidėje „Ilgoji petrauka“, buvo pranešta, kad vietoj komiko šio darbo imsis laidų vedėjas Vladas Kuzminskas.
Jis jau turi praktikos panašioje veikloje, mat pranešėju jis buvo Panevėžio „Lietkabelyje“.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad M.Stonkus savo asmeninėje „Instagram“ paskyroje paskelbė, jog nuo šiol ves laidą „Stonkus tiesiogiai“ LRT eteryje.
Tuo pačiu aktorius patvirtino, jog kitą sezoną nebedirbs „Žalgirio“ rungtynėse.
„Ir taip, deja, tai reiškia, kad nebegalėsiu vesti rungtynių „Žalgirio“ arenoje… Bet ramiai – mes dar pasimatysime“, – žinutėje rašė M. Stonkus.
