Paaiškėjo, kas vietoj Manto Stonkaus imsis „Žalgirio“ pranešėjo pareigų

Krepsinis.net tinklalaidėje „Ilgoji petrauka“, buvo pranešta, kad vietoj komiko šio darbo imsis laidų vedėjas Vladas Kuzminskas.
Jis jau turi praktikos panašioje veikloje, mat pranešėju jis buvo Panevėžio „Lietkabelyje“.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad M.Stonkus savo asmeninėje „Instagram“ paskyroje paskelbė, jog nuo šiol ves laidą „Stonkus tiesiogiai“ LRT eteryje.
Tuo pačiu aktorius patvirtino, jog kitą sezoną nebedirbs „Žalgirio“ rungtynėse.
„Ir taip, deja, tai reiškia, kad nebegalėsiu vesti rungtynių „Žalgirio“ arenoje… Bet ramiai – mes dar pasimatysime“, – žinutėje rašė M. Stonkus.