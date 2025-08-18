Žinios, kurios šviečia.
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vos prieš mėnesį vedęs Egidijus Dragūnas-Selas iš arčiau parodė žmoną Žanetą

2025 m. rugpjūčio 18 d. 14:20
Lrytas.lt
Atlikėjo Egidijaus Dragūno-Selo ir jo žmonos Žanetos šeimoje – svarbi diena. Neseniai vienas kitam „taip“ ištarusi pora skaičiuoja pirmąjį mėnesį kartu kaip vyras ir žmona.
Socialiniame tinkle Žaneta pasidalijo kadru, kur matosi ir jos ir Egidijaus rankos ir skyrė jam jautrius žodžius.
„Jau mėnuo nuo tos magiškos akimirkos, kai pasakėme vienas kitam „Taip“. Kiekviena diena kartu – ypatinga ir brangi. Myliu!“ – brūkštelėjo ji.
Vos prieš kelias dienas E. Dragūnas-Selas kartu su dainininku Soliariu išleido naują dainos „Kam Tiek Daug“ vaizdo klipą.
Jame buvo galima ir iš arčiau pamatyti Egidijaus žmoną.
Vaizdo klipas buvo filmuotas saulėtoje Italijoje, prie Komo ežero. Jame matyti ir ryškūs Žanetos kadrai.
Klipe ji išliko paslaptinga, bet ir itin elegantiška.
