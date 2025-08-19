Maisto apžvalgą restorane darę tinklaraštininkai tik per plauką liko gyvi: paviešino šiurpų įrašą

Į internetą patekę kadrai parodė, kaip poros vakarienę viename Hiustono restorane pertraukė drastiškas įvykis – į stiklinę sieną rėžėsi automobilis.
Įrašas, kuriame matyti, kaip stiklas subyra tiesiai virš poros galvos, o abu influenceriai pašoka iš savo vietų, akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose.
Kiek vėliau po šio incidento socialiniuose tinkluose prabilo N. Santiago.
Moteris pasidalijo nuotrauka iš ligoninės ir papasakojo, kaip viskas tądien įvyko.
„Esu be galo dėkinga, kad likau gyva po to, kai visureigis rėžėsi į stiklinę sieną restorane Hiustone, sudaužydamas viską tuo metu, kai kartu su Patriku filmavome maisto apžvalgą.
Smūgis kliudė mus tiesiogiai – mane iš kairės pusės, jį – iš dešinės, būtent tą akimirką, kai kandau gardų lašišos sumuštinuką. Tai nutiko iš niekur, bet mes išgyvenome.
Ši patirtis parodė, kas iš tiesų svarbu; gyvenimas per trumpas laikyti nuoskaudas ar pyktį. Paleiskite, atleiskite, gyvenkite dabartyje ir branginkite aplinkinius – juk tai galėjo būti mūsų paskutinė vakarienė.
Dėkoju visatai ir mūsų angelui šuniukui Loyal, kuris mirė 2024 m. lapkritį ir mus saugojo iš aukštybių“, – jautriai rašė ji.