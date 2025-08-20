Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Paaiškėjo, kas laukia E. Dragūno-Selo kieme siautėjusios moters: atsakymą pateikė teisėsauga

2025 m. rugpjūčio 20 d. 12:27
Lrytas.lt
Liepos pabaigoje atlikėjo Egidijaus Dragūno-Selo vakarą aptemdė nemalonumai. Į jo namų teritoriją įskriejo moters vairuojamas automobilis ir ne juokais apgadino atlikėjo turtą. Paaiškėjo, kas laukia kaltininkės.
Daugiau nuotraukų (22)
Naujienų portalas delfi.lt skelbė, kad įvykį aiškinosi Vilniaus I-ojo policijos komisariato tyrėjai.
Skelbiama, jog nutarta nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 punktu.
„Prokuroras patvirtino, kad toks sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas“, – minėtam portalui komentavo policijos atstovai.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad liepos 24 d. vakarą pareigūnams buvo pranešta, kad automobilis „Mercedes-Benz“ trenkėsi į namo tvorą ir ją išlaužė.
Iš automobilio išlipusi moteris įsibrovė į E. Dragūno namo kiemą ir ėmė siautėti.
Po atlikėjo kiemą besiblaškiusi moteris mėtė daiktus, sviedė telefoną į Selo automobilį „Mercedes-Benz“, vėliau mašiną dar ir apspjaudė.
E. Dragūnui išėjus į kiemą, moteris jam pradėjo reikšti įvairias pretenzijas, o vėliau jį fiziškai bandė užpulti.
Pasak policijos, Selas atsitraukė ir taip išvengė fizinio kontakto su į jo kiemą įsibrovusia moterimi.
Egidijus Dragūnas-SelastvoraPolicija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.