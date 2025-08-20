Paaiškėjo, kas laukia E. Dragūno-Selo kieme siautėjusios moters: atsakymą pateikė teisėsauga

Naujienų portalas delfi.lt skelbė, kad įvykį aiškinosi Vilniaus I-ojo policijos komisariato tyrėjai.
Skelbiama, jog nutarta nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 punktu.
„Prokuroras patvirtino, kad toks sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas“, – minėtam portalui komentavo policijos atstovai.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad liepos 24 d. vakarą pareigūnams buvo pranešta, kad automobilis „Mercedes-Benz“ trenkėsi į namo tvorą ir ją išlaužė.
Iš automobilio išlipusi moteris įsibrovė į E. Dragūno namo kiemą ir ėmė siautėti.
Po atlikėjo kiemą besiblaškiusi moteris mėtė daiktus, sviedė telefoną į Selo automobilį „Mercedes-Benz“, vėliau mašiną dar ir apspjaudė.
E. Dragūnui išėjus į kiemą, moteris jam pradėjo reikšti įvairias pretenzijas, o vėliau jį fiziškai bandė užpulti.
Pasak policijos, Selas atsitraukė ir taip išvengė fizinio kontakto su į jo kiemą įsibrovusia moterimi.