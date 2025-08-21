Lietuvių pamėgstame krašte atostogaujanti Viktorija Jakučinskaitė pateko į sukčių pinkles: „Jie profesionalūs“

Panorusi išbandyti vietinių vaisių žinoma moteris nesitikėjo, kad už juos teks pakloti įspūdingą sumą.
Savo istorija ji pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“. Įrašais Viktorija sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Žinokit, man labai gėda. Atrodo, kad aš savo gyvenime pirmą kartą taip apsilažalinau. Dar niekada to nepatyriau.
Mano meilė, mano mažas kūdikis užsimanė Madeiroje vaisių. Todėl mes nuėjome į gėlių ir vaisių turgų ir sumokėjome 127 eurus.
Mus pakišo ir viską reikia valgyti tiesiog šiandien. Viskas jau pūna…
Jaučiuosi smarkiai apgauta. Jei eisite į tą turgų, galite pabendrauti su pardavėjais ir viską apžiūrėti, bet nieko nepirkite“, – įraše kalbėjo ji.
Kiek vėliau Viktorija pasidalijo platesnėmis mintimis dėl susiklosčiusios situacijos.
„O aš jūsų vietoje būčiau… nepirkusi, pabėgusi, išvengusi, aprėkusi, išvengusi. Taip, aš kito žmogaus vietoje irgi.
Bet kai tu netikėtai atsiduri tokioje situacijoje, tave pagauna ant netikėtumo efekto, tai profesionalūs sukčiai. Tai jų darbo tikslas. Nes padoriam žmogui gėda atsisakyti, nepatogu išeiti.
Taip pasimauna tūkstančiai turistų kasdien Madeiroje, Turkijoje, Maroke. O sukčiai labai gerai uždirba iš mūsų padorumo. Kalbu apie tai kad pasimokytumėte iš svetimų, o ne savo klaidų“, – rašė ji.