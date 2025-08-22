Aiškėja daugiau detalių apie Adomo Vyšniausko avarijoje nukentėjusios moters būklę

Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Janulevičienė. Avarija įvyko Kapčiamiesčio plente, Lazdijų rajone, kai susidūrė du automobiliai – „BMW X4“ ir „Dacia Duster“.
Abu automobiliai buvo apgadinti, o pastarojo keleivei (gim. 1956 m.) prireikė medikų pagalbos – moteris buvo išvežta į ligoninę. Kaip skelbia TV3 Žinios, nukentėjusiai moteriai lūžo šonkauliai.
„Rugpjūčio 20 d. apie 16 val. 10 min. Lazdijų r., Veisiejų sen., Dainaviškių k., esant sudėtingoms eismo sąlygoms, vyras (gim. 2001 m.), vairuodamas automobilį „BMW X4“, lyjant, nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu „Dacia Duster“, vairuojamu vyro (gim. 1953 m.).
Sulaukėme sužalojimų lygio patikslinimo, todėl pradėtas įvykio aplinkybių tyrimas pagal LR BK 281 str.“, – apie tai, kaip įvyko avarija, Lrytas pasakojo K. Janulevičienė.