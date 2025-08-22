Į M. Stonkaus ir G. Glemžaitės vestuvėse garsios moterys spindėjo prabanga: rankinės – ir už penkiaženkles sumas

Į šventę sostinės širdyje suplūdo ryškiausios šalies žvaigždės. Visos jos griežtai laikėsi jaunavedžių pasirinko aprangos kodo, kuris šį vakarą buvo juoda spalva.
Prie savo apdarų žinomos moterys derino prabangius aksesuarus. Labiausiai išsiskyrusiu žinomų Lietuvos moterų rankas puošė garsių dizainerių rankinės.
Į šventę atvykusi nuomonės formuotoja Karolina Meschino puošėsi garsaus dizainerio Saint Laurent „Le 5 à 7“ modelio rankine, kurios vertė siekia apie 2–3 tūkst. eurių.
Verslininkė Ieva Mackevičienė rinkosi mados namus „Dior“. Ji puošėsi rankine „Lady Dior“ – šių rankinių kaina prasideda nuo 4500 eurų.
Prabangiausią rankinę pasirinko dainininkė Natalija Bunkė, kuri vilkėjo „Hermes Mini Kelly“. Tokių rankinių kaina prasideda nuo 20 tūkst. eurų.
