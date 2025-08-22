Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Jurijus Smoriginas – neatpažįstamas: nustebino kardinaliais pokyčiais

2025 m. rugpjūčio 22 d. 06:51
Lrytas.lt
Choreografas, baleto šokėjas Jurijus Smoriginas (69 m.) nustebino ryškiais išvaizdos pokyčiais.
Daugiau nuotraukų (9)
Naujausiame socialinių tinklų įraše jis įsiamžino gerokai atjaunėjęs.
Feisbuke paskelbęs nuotrauką su kolegomis Jurijus atrodė išties neįprastai, o jo galvą puošė vešlūs plaukai.
„Kiekvienas naujas kūrybinis darbas jaunina... Ar ne tiesa?“, – šmaikščiai brūkštelėjo jis.
Tiesa, panašu, jog nauja šukuosena – tik naujų technologijų magija. Visi kadre pozuojantys žmonės, rodos, yra užsidėję filtrą, kurį galima rasti populiariuose socialiniuose tinkluose.
Šis kadras patiko ir šokėjo sekėmas.
„Koks gražus jaunimas!!“, – rašyta komentaruose.
Jurijus Smoriginasišvaizdapokyčiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.