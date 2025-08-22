Prancūzijoje D. Kazėnaitė iškėlė įspūdingą vestuvių šventę: paviešino žadą atimančias akimirkas

Dar birželio pabaigoje pora buvo įregistravusi civilinę santuoką, o dabar pakvietė artimiausius žmones į iškilmingą puotą ypatingoje jiems vietoje.
„Diena, kurios niekada nepamiršiu — pati emocionaliausia mano gyvenime“, – šalia žadą atimančių akimirkų iš šventės instagrame rašė ji.
Nors vaikystėje Deimantė niekada nesvajojo apie vedybas su užsieniečiu ir manė šeimą kurianti daug anksčiau, likimas ją nuvedė į Prancūziją.
Ten gimusi meilė tapo ilgamete svajone, kurią pora pagaliau išpildė.
Vestuvėms jie ruošėsi apie aštuonis mėnesius. Pasirinkusi patyrusią planuotoją Laurą Vagonę, Deimantė galėjo mėgautis procesu be streso ir smulkmeniškų rūpesčių.
Anot jos, šventė buvo ne apie prabangą ar pasirodymą, o apie jausmus, artumą ir bendrą istoriją.