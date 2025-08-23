Į grandiozinį GJan koncertą Kalnų parke plūdo minios žmonių: raskite save!

Likus valandai iki koncerto, čia išsidriekė eilės - minios stileivų rinkosi paklausyti savo žvaigždės.
Deja, vasariškas oras pasitraukė, lauke - kiek šalčiau, tačiau neabejotinai GJan romantiška muzika sušildys gerbėjus.
GJan scenoje pasirodys su savo grupe, o koncertą papildys išskirtinė vizualinė patirtis – nuo šviesų ir specialių efektų iki unikalių sceninių sprendimų, kurie sukurs dar stipresnį ryšį su publika.
Kiekviena detalė apgalvota tam, kad šis vakaras taptų įsimintina patirtimi visiems susirinkusiems.
Koncertas pavadintas „Sirena“ – tai ne tik aliuzija į garsinį signalą, bet ir į Homero „Odisėjos“ Sirenas, kurios vilioja ir užburia savo dainomis.
Atlikėjai itin svarbu ne tik pati muzika, bet ir viso pasirodymo konceptas bei idėja, kuri padeda sukurti ypatingą atmosferą ir emocinį ryšį su klausytojais.
Vakaro metu skambės didžiausi GJan hitai, tarp jų ir „Kaip man atmylėt tave“, „Ruduo“, „Važiuoju kur širdis“, taip pat naujos dainos, kurias atlikėja planuoja išleisti dar prieš šį pasirodymą.
Kadangi po šio koncerto atlikėja planuoja kurybinę pertrauka nuo solinių koncertų, tai yra ypatinga galimybė patirti jos muziką gyvai ir tapti šios įsimintinos akimirkos dalimi.
