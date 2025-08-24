Arūnas Valinskas nusipirko sodybą Saldutiškyje: Žolinės išvakarėse atšventė įkurtuves

Tiesa, jis čia gyvena ne nuolat – atvyksta tik pailsėti, o neseniai įsigijęs sodybą ją pakeitė neatpažįstamai.
Jis atidavė ir savotišką duoklę šiam kraštui – Žolinės išvakarėse miestelyje pristatė savo knygą „Valius. Tai buvo kažkas tokio“ ir gyventojams įteikė dovaną, kuri, kaip tikimasi, papuoš tradicinę Saldutiškio kraštiečių šventę.
Kaip praneša udiena.lt, į renginį, vykusį Utenos kultūros centro Saldutiškio skyriaus salėje, gausiai sugužėjo žmonių ne tik iš miestelio ir jo apylinkių, bet ir kitų seniūnijų bei Utenos.
Pasak udiena.lt, knygos pristatymo renginio metu, jos autorius taip pat prisipažino, kad Žolinės išvakarėse bus švenčiamos jo sodybos įkurtuvės. Vertindamas bendrystę, A. Valinskas pažadėjo, kad ateityje galbūt pasibels į miestelio gyventojų duris prašydamas parduoti svogūnų, lašinių ar kitokių kaimo gėrybių.
„Galbūt su kai kuo tapsime gerais pažįstamais, su kitais – draugais. Linkiu, kad kiekvienas iš mūsų čia, Saldutiškyje, jaustųsi kaip tas auksinis kankorėžis ant elnio ragų“, – vaizdingai kalbėjo naujakurys, kurį šio krašto gyventojas Balys Čipinys paragino pasižadėti kitąmet dalyvauti miestelio šventėje.
Arūnas ValinskasUtenaNamai
Rodyti daugiau žymių