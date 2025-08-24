Žinios, kurios šviečia.
Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gelminė Glemžaitė

2025 m. rugpjūčio 24 d. 11:00
Lrytas.lt
Praėjusį penktadienį Vilniaus centre esančiame teatre „Lėlė“ amžiną meilę prisiekė komikas Mantas Stonkus (38 m.) ir aktorė Gelminė Glemžaitė (35 m.).
Žinomą porą sutuokė jų kolega, aktorius Giedrius Savickas.
Po vestuvių paaiškėjo, kokią pavardę pasirinko Gelminė. Instagrame ji ją pasikeitė ir tapo Gelminė Glemžaitė-Stonkė.
Pramogų pasaulio grietinėlė plūdo į šventę pasipuošę ir kruopščiai apgalvoję visas detales. Beje, šventėje buvo paisoma aprangos kodo – kvietimuose buvo nurodyta, kad svečiai turi puoštis juoda spalva.
Po ceremonijos vakarėlis užsikūrė – svečius linksmino populiarioji grupė „FC Baseball“. 
Šventės metu netrūko nei jautrių akimirkų, nei laimės ašarų, nei linksmybių.
 
