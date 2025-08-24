Paaiškėjo, kokią pavardę po vestuvių pasirinko Gelminė Glemžaitė

Žinomą porą sutuokė jų kolega, aktorius Giedrius Savickas.
Po vestuvių paaiškėjo, kokią pavardę pasirinko Gelminė. Instagrame ji ją pasikeitė ir tapo Gelminė Glemžaitė-Stonkė.
Pramogų pasaulio grietinėlė plūdo į šventę pasipuošę ir kruopščiai apgalvoję visas detales. Beje, šventėje buvo paisoma aprangos kodo – kvietimuose buvo nurodyta, kad svečiai turi puoštis juoda spalva.
Po ceremonijos vakarėlis užsikūrė – svečius linksmino populiarioji grupė „FC Baseball“.
Šventės metu netrūko nei jautrių akimirkų, nei laimės ašarų, nei linksmybių.