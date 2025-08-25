Paviešintas pašėlęs Ryčio Cicino jaunystės kadras pavergė internautų širdis: „Šelmis“

Prieš kelis dešimtmečius darytoje nuotraukoje atlikėjas pozuoja su dviem pusnuogėmis merginomis, kurios nusisukusios, o R. Cicino rankos – ant jų sėdmenų.
Prisiminimais iš pirmosios fotosesijos atlikėjas pasidalijo su šypsena, nes nuotrauka jam sukėlė daug emocijų.
„Radau savo archyvuose... Mano pirma fotosesija... O Dievai...“, – rašė atlikėjas.
Archyvinis kadras nepraslydo pro akis sekėjams – komentarų skiltyje netrūko šypsenų, jaustukų ir komplimentų.
„Šelmis“, „Visada nuostabus buvo, yra ir bus“, „Smagiai“, – rašė internautai.