Paviešintas pašėlęs Ryčio Cicino jaunystės kadras pavergė internautų širdis: „Šelmis"

2025 m. rugpjūčio 25 d. 21:42
Lrytas.lt
Dainininkas Rytis Cicinas (52 m.) socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi kasdienybės ar kelionių akimirkomis, tačiau šįkart gerbėjams parodė itin pikantišką archyvinį kadrą.
Prieš kelis dešimtmečius darytoje nuotraukoje atlikėjas pozuoja su dviem pusnuogėmis merginomis, kurios nusisukusios, o R. Cicino rankos – ant jų sėdmenų.
Prisiminimais iš pirmosios fotosesijos atlikėjas pasidalijo su šypsena, nes nuotrauka jam sukėlė daug emocijų.
„Radau savo archyvuose... Mano pirma fotosesija... O Dievai...“, – rašė atlikėjas.
Archyvinis kadras nepraslydo pro akis sekėjams – komentarų skiltyje netrūko šypsenų, jaustukų ir komplimentų.
„Šelmis“, „Visada nuostabus buvo, yra ir bus“, „Smagiai“, – rašė internautai.
