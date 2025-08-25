Svetur vykusiame grožio konkurse – žinomos lietuvės sėkmė: atskleidė, ką reiškia titulai ir prasitarė apie kilusius iššūkius

Žinoma lietuvė ryžosi nuvykti į „Miss baltics“ grožio konkursą Estijoje, kur rungėsi Baltijos šalių gražuolės.
Konkurse jai nusišypsojo didelė sėkmė – Karolina namo grįžo pasipuošusi net dvejomis karūnomis.
„Viena Karolina – du titulai: „Žmonių karalienė“ ir „Baltijos karalienė“. Pirmasis reiškia, kad esu žiūrovų numylėtinė, o antrąjį gavau, nes, kaip sakoma, esu žinoma asmenybė Baltijos šalyse.
Be to, teisėjai man skyrė gražius komplimentus už mano charizmą, drąsą ir atsidavimą. Esu daugiau nei laiminga.
Šie titulai priklauso ne tik man, bet ir jums, mano nuostabioji Baltijos auditorija“, – socialiniame tinkle „Instagram“ džiaugėsi turinio kūrėja.
Naujienų portalui Lrytas Karolina pripažino, jog šie titulai jai labai malonūs.
„Labai smagu laimėti du titulus, taip pasisekė ne visoms. Ypač mielas man „Žmonių karalienės“ titulas, nes tai daugelio nuomonė
Taip pat buvo labai smagu sulaukti palaikymo iš svetimų, niekada nematytų žmonių“, – kalbėjo ji.
Karolina atviravo, jog konkurse sugalvojo dalyvauti nes grožis jai – kaip terapija.
„Jei man kažkas negerai į grožį atsisuku įvairiomis prasmėmis. Pavyzdžiui, kai nėra nuotaikos kartais važiuoju įamžinti saulėlydžius, o kartais pasidarau makiažą.
Grožis yra ta veikla, kuri man suteikia gerų emocijų, o į konkursą vykau ir norėdama save išbandyti.
Jis vyko anglų kalba, todėl man buvo iššūkis visą savaitę kalbėti angliškai, lipti į sceną, improvizuoti. Nežinojau, ko paklaus komisija, todėl čia ir dabar teko galvoti protingą atsakymą.
Kalbant bendrai – tiek sau, tiek kitiems norėjau sukurti gražias emocijas ir šis įvykis gyvenimui pridėjo gražių spalvų“, – atskleidė K. Kriukelytė-Slavinskienė pridėjusi, jog dalyvavimui konkurse ruošėsi net tris mėnesius.