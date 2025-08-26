Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
D. Kazėnaitė paviešino žadą atimantį vaizdo įrašą iš Provanso: štai, kas vyko dieną iki vestuvių

2025 m. rugpjūčio 26 d. 14:08
Lrytas.lt
Nuomonės formuotoja Deimantė Kazėnaitė (33 m.) šią vasarą ištarė lemtingąjį „taip“ savo mylimajam prancūzui Nicolui.
Vestuvių šventė vyko pietų Prancūzijoje – ypatingame regione, kuriame prieš kelerius metus pora ir susipažino.
Dar birželio pabaigoje pora buvo įregistravusi civilinę santuoką, o į iškilmingą puotą pakvietė artimiausius žmones.
„Diena, kurios niekada nepamiršiu — pati emocionaliausia mano gyvenime“, – instagrame rašė D. Kazėnaitė, dalindamasi kvapą gniaužiančiomis akimirkomis.
Antradienio popietę ji paviešino ir priešvestuvinės fotosesijos vaizdo įrašą, kuriame – kvapą gniaužiančios poros akimirkos.
„Dieną prieš vestuves pasidarėme nedidelę priešvestuvinę fotosesiją su pačia geriausia komanda – tai buvo taip smagu ir įsimintina! Jaudulys jau tvyrojo ore, o tada dar nuėjome pasitikti savo mylimų žmonių!
Net mano vyras, kuris paprastai nebūna labai entuziastingas fotosesijų atžvilgiu, šį kartą buvo labai patenkintas, nes mūsų komanda buvo tiesiog nereali ir kupina geros nuotaikos. Šią akimirką visada branginsime mūsų svajonių vietoje“, – „Instagram“ paskyroje šalia vaizdo įrašo džiaugėsi ji.
