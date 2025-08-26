Sukčių akiratyje atsidūrusi Sandra Žutautienė rėžė: „Aferistai varo pilnu pajėgumu“

„Neapsigaukit! Aferistai varo pilnu pajėgumu. Niekada jokio brudo negėriau ir negersiu. Taupykit savo nervus ir pinigus“, – socialiniuose tinkluose bičiulius bei gerbėjus perspėjo S. Žutautienė, pasidalijusi melagienos pavyzdžiu.
Klaidinančiame vaizdo įraše, sugeneruotame dirbtinio intelekto, kalbama apie įvairius svorio metimo būdus, kuriuos esą išbandė pati atlikėja.
Savo istoriją tariamai pasakoja pati Sandra Žutautienė, tačiau vaizdo įrašas lengvai atpažįstamas kaip klastotė – balsas neidentiškas, o jos kalboje pilna absurdiškų klaidų.
Vėliau žiūrovams pristatomas „vienintelis sprendimas“ – priemonė, žadanti net miego metu deginti riebalus. Įraše rodomos „prieš ir po“ nuotraukos bei plokščio pilvo kadrai.