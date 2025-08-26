Iš V. Repčenkaitės lūpų – jautrūs žodžiai ypatingą progą mininčiai mamai: švenčia ligoninėje

Ta proga dukra socialiniame tinkle pasidalijo ypatingai jautriu įrašu, kupinu dėkingumo ir meilės.
„Septyniasdešimt vienas, mano brangiausia mamyte, šiandien tavo gimtadienis! Sveikinu Tave begalinai ir kiekvieną dieną dėkoju Dievui už Tave. Tu visada be galo mėgai savo gimtadienius ir mokėjai kiekvienam iš mūsų sukurti pačią gražiausią šventę. Tą dieną kiekvienas jausdavomės pats svarbiausias. O gal tiksliau – ne tik tą dieną. Nes šalia Tavęs žmogus visada pasijunta reikalingas, išgirstas ir vertingas.
Tu moki pažvelgti į kiekvieną, įsigilinti į jo rūpesčius ir džiaugsmus. Viena iš daugelio Tavo super galių – problemų sprendimas. Todėl Tu buvai ir esi atrama tiek daugeliui žmonių. Nesvarbu, kokia užimta bebūtum, kaip fiziškai toli bebūtum, Tu perskridusi tūkstančius kilometrų laikydavai rankose kiekvieną iš savo šešių gimusių anūkėlių.
Pamenu, kai Adomui buvo keli mėnesiai – Tu ir vėl atskridai, pynei mano plaukus eglute, kol žindžiau sūnelį, o iš virtuvės sklido Tavo obuolių pyrago kvapas… Mano širdis pasidarė vidines nuotraukas, kurios ten liks gyvos per amžius. Juk kiekvienai mamai taip pat reikia mamos.
Iš Tavęs išmokau priimti bėgančius metus, didžiuotis jais ir save mylėti. Kai buvau dar visai mergaitė, atsimenu, kaip švęsdama keturiasdešimtmetį jau planavai savo penkiasdešimtmetį. O švęsdama penkiasdešimtmetį atrodei būtent taip, kaip įsivaizdavai prieš dešimt metų.
Prieš 70-ąjį gimtadienį slapta nuo visų važinėjai į šokių pamokas – sugalvojai išmokti tango ir tai padarei. Tu esi įkvepiantis pavyzdys, kad niekada nevalia nustoti siekti savo svajonių išsipildymo ir šiame gyvenime nieko neatidėlioti“, – rašė V. Repčenkaitė.
Pasidalydama atviru laišku, ji taip pat atskleidė, jog šiemet ypatingą dieną mama pasitiko ligoninėje, kur sveiksta po atliktos operacijos.
„Mamyte, Tu man – aštuntasis pasaulio stebuklas. Amžinai būsiu dėkinga už Tavo palaikymą, sparnus, už stiprybę, kurią man dovanoji. Už tai, kad visada žinojau – galiu Tau pasakyti bet ką. Kad mokai rinktis savo laimę, o ne tyliai kentėti. Kad įkvėpei mane būti drąsia ir gyventi taip, kaip iš tikrųjų noriu.
Ir nors šiemet švenčiame Tavo gimties dieną ligoninėje, svarbiausia, kad esame visi kartu.
Mylim Tave begaliniai. Dievo palaimos, mieloji. Tu – mūsų visų pradžia ir neišsenkantis meilės šaltinis“, – jautriai pridūrė ji.