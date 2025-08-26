Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

M. Drobiazko ir P. Vanago dukra auga kaip ant mielių: paviešino akimirkas drauge

2025 m. rugpjūčio 26 d. 20:24
Lrytas.lt
Kremliaus režimą palaikanti dailiojo čiuožimo žvaigždė Margarita Drobiazko (52 m.) pastaraisiais mėnesiais socialiniuose tinkluose itin aktyviai dalijasi savo kasdienybės akimirkomis.
Daugiau nuotraukų (20)
Jose vis dažniau pasirodo ir jos vyras Povilas Vanagas (54 m.), taip pat – sparčiai auganti poros dukra Nikolina.
Šįkart gyvenimą šalyje agresorėje su šeima kurianti žinoma moteris paviešino nuotraukas iš šeimos apsilankymo zoologijos sode.
„Štai tikra tiesa – žmogus pats yra savo laimės kūrėjas! Su Dievo pagalba. Tokia maža ir tokia didelė mūsų mėlynakė laimė“, – prie nuotraukų „Instagram“ paskyroje rašė ji.
Panašu, jog poros gyvenimas vis dar domina daugelį – įrašas akimirksniu surinko tūkstančius patiktukų.
Margarita DrobiazkoPovilas Vanagasdukra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.