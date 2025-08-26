M. Drobiazko ir P. Vanago dukra auga kaip ant mielių: paviešino akimirkas drauge

Jose vis dažniau pasirodo ir jos vyras Povilas Vanagas (54 m.), taip pat – sparčiai auganti poros dukra Nikolina.
Šįkart gyvenimą šalyje agresorėje su šeima kurianti žinoma moteris paviešino nuotraukas iš šeimos apsilankymo zoologijos sode.
„Štai tikra tiesa – žmogus pats yra savo laimės kūrėjas! Su Dievo pagalba. Tokia maža ir tokia didelė mūsų mėlynakė laimė“, – prie nuotraukų „Instagram“ paskyroje rašė ji.
Panašu, jog poros gyvenimas vis dar domina daugelį – įrašas akimirksniu surinko tūkstančius patiktukų.
Margarita DrobiazkoPovilas Vanagasdukra
