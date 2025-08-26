Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Modesta Vžesniauskaitė parodė lyg du vandens į ją panašią savo sesę: Palangoje įvyko ypatinga šventė

2025 m. rugpjūčio 26 d. 11:50
Jungtinėje Karalystėje gyvenanti dviratininkė Modesta Vžesniauskaitė su milijardieriumi Johnu Caudwellu į Lietuvą grįžo dėl svarbios priežasties.
Palangoje buvo pakrikštynas jos sesers Eglės Vžesniauskaitės sūnus Majus.
Gražiomis nuotraukomis M.Vžesniauskaitė sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Tai buvo nepaprasta diena, kupina šypsenų ir vaikų juoko.
Mažieji džiaugėsi atrakcionais. Visa šventė buvo pripildyta jaukumo ir meilės, todėl širdyje dar ilgai išliks patys šilčiausi prisiminimai.
Buvo gera sugrįžti į Lietuvą ir kartu su šeima paminėti tokią gražią ir svarbią akimirką“, – prie nuotraukų rašė Modesta.
Matyti, kad į Majaus šventę susirinko visa šeima. Mėlyni atspalviai dominavo ne tik dekoracijose, bet ir svečių aprangoje.
 
