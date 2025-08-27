Garsenybių meniu besirūpinanti Indrė Varnaitė atskleidė, kokie iššūkiai kyla slaptose šventėse

Būtent ji rūpinosi garsenybių ir jų komandų maitinimu, kurdama valgiaraščius, pelniusius daugiausia komplimentų. Verslininkė sutiko praverti užkulisius ir papasakoti, kaip pasiekti verslo sėkmę, rasti kelią į žvaigždžių širdis ir su kokiais iššūkiais susiduria privačiose šventėse, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Žinoma verslininkė neslepia, kad vienas dažniausiai užduodamų klausimų socialiniuose tinkluose – kaip jai pavyksta sėkmingai plėtoti įvairius verslus ir būti šalia ryškiausių Lietuvos garsenybių. Indrė atvira – svarbiausia jos gyvenimo taisyklė yra neprarasti paprastumo jausmo.
„Jau ilgą laiką valdau ne vieną restoraną, o kartu su mama turime dešimtis parduotuvių. Dažnai išgirstu pažįstamų sakant: „Indre, galėtum keliauti po pasaulį, mėgautis egzotiškiausiomis šalimis, dizainerių drabužiais“, tačiau aš kartu su visa komanda lakstau ir darau tokius pačius darbus kaip visi. Nors vadovauju daugiau nei šimtui darbuotojų, esu ta vadovė, kuri privalo mokėti atlikti kiekvieną darbą ir parodyti, kaip tai daroma. Mane dažnai vadina perfekcioniste – ir turbūt tame yra tiesos. Mėgstu, kad viskas būtų atlikta tobulai, bet nesu fanatikė. Visi, kurie atsikelia nuo sofos ir pradeda veikti dėl savo svajonės, galiausiai pasieks rezultatų. Svarbiausia – žengti pirmuosius žingsnius“, – šypsosi I. Varnaitė.
Kartu su „Cordo Vila“ komanda Indrė lydėjo garsiausias šalies žvaigždes jų turuose, rūpindamasi kelių šimtų žmonių maitinimu. Nors daugeliui tai atrodytų kaip didžiulis iššūkis, ji sako, kad su tokiais uždaviniais galėtų tvarkytis beveik kasdien:
„Man užtenka vos kelių minučių pokalbio su žmogumi, kad mintyse jau dėliočiau patiekalus, garnyrus, užkandžius. Man svarbiausia ne tik graži lėkštės išvaizda – noriu, kad žmogus valgytų kokybiškai, skaniai ir sočiai. Sudėlioti meniu šimtui skirtingų skonių man nėra sudėtinga. Labai džiaugiuosi, kad tiek metų manimi ir mano komanda pasitiki tiek daug žmonių, kurie nuolat rekomenduoja mus savo artimiesiems – tai pati geriausia reklama.“
Verslininkė taip pat nuolat organizuoja privačias šventes, kuriose, pasak jos, kyla pačių įvairiausių iššūkių. Tačiau ji sako jau atradusi formulę, padedančią išvengti problemų.
„Vasara – vestuvių metas, tad natūralu, kad daugiausia įtampos tenka jaunavedžiams, norintiems suteikti savo svečiams geriausią patirtį. Mano tikslas – juos nuraminti ir įtikinti, kad viskas bus puiku: kiekvieno skonio receptoriai bus patenkinti, o šventė – nepamirštama.
Turime nuostabią sodybą, kurioje dažnai rengiame privačius renginius, ir su komanda dirbame iki vėlyvo vakaro, kad visi jaustųsi ramūs. Juokauju, kad su savimi nešioju ramybės aurą, kuri apgaubia visus aplink, todėl kiekvienas nusiramina. Nemėgstu streso – geriau laiką išnaudoti produktyviai, nes kiekvieną situaciją galima išspręsti. Žmonės šypsosi sakydami, kad šalia manęs jaučiasi ramūs lyg bažnyčioje. Tačiau tai nereiškia, kad nemėgstu švęsti ar esu nuobodi“, – pasakoja I. Varnaitė.
Verslininkė prasitaria, kad netrukus gerbėjus pasieks ypatinga naujiena: „Daug neatskleisiu, bet, kaip visada, nemoku sėdėti vietoje. Su mama jau suplanavome dešimtis projektų. Po kelių mėnesių pristatysiu išskirtinę vietą, kuri, esu tikra, taps traukos centru ne tik panevėžiečiams, bet ir visai Lietuvai. Planuojame sukurti tokią oazę, į kurią norėsis sugrįžti vėl ir vėl – mėgautis patiekalais ir kurti neišdildomus įspūdžius. Nekantrauju, kada galėsiu visus pakviesti.“
