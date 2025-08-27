M. Jakučinskaitė nebeslepia jausmų: parodė mylimąjį ir atskleidė, kas jis

Į šią meilės šventę ją atlydėjo žavus vyriškis.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su M. Jakučinskaite, moteris patvirtino, kad tai – jos naujas mylimasis.
„Drauge esame du mėnesius, jis dirba reklamos srityje“, – apie mylimąjį Lrytas prasitarė M. Jakučinskaitė.
Pora neslėpė šiltų jausmų – jie meiliai susikibę rankomis pozavo fotografams, o šventėje vienas kitą ne kartą apdovanojo bučiniu.
Primename, kad M. Stonkus ir G. Glemžaitė susižadėjo dar 2022-ųjų vasarį atostogų Maldyvuose metu. Juodu kartu – jau penkerius metus.
Nors apie jų draugystę buvo kalbama dar anksčiau, oficialiai žinia apie porą pasirodė 2020-ųjų vasarį, kai pramogų pasaulio užkulisiuose sklindantys gandai pasitvirtino.