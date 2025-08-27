Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Plinta jautrus vaizdo įrašas, kai Gelminė Glemžaitė pamato savo vestuvinę suknelę: „Stoviu ir verkiu“

2025 m. rugpjūčio 27 d. 10:18
Lrytas.lt
Aktorių pora Mantas Stonkus (38 m.) ir Gelminė Glemžaitė (35 m.) parodė, kad tikra vestuvių šventė alsuoja tikrumu ir ji gali būti ne pagal įprastai nusistovėjusias taisykles. Taip, kaip ir buvo nurodyta kvietimuose, rugpjūčio 22-ąją, juoda spalva pasipuošę artimieji ir visas pramogų pasaulio žvaigždynas skubėjo į sostinės širdyje esantį teatrą „Lėlė“. Itin jautrios ceremonijos metu, prieš teatro kėdėse įsitaisiusius žiūrovus, porą sutuokė aktorius Giedrius Savickas.
Po santuokos nuotaka pasirinko dvigubą pavardę ir tapo Gelmine Glemžaite-Stonke. Santuokos liudininkais tapo taip pat šiemet aukso žiedus sumainę artimiausi poros draugai – komikas Mantas Katleris su žmona, turinio kūrėja Aiste Katlere.
Suknelę Gelminei sukūrė prekės ženklo „multi.“ Kūrėja Saulė Budaitė.
„Stoviu ir verkiu“, – pirmą kartą išvydusi savo vienos svarbiausios gyvenimo dienos suknelę kalbėjo Gelminė.
Instagrame pasirodė vaizdo įrašas, kuriame S.Budaitė papasakojo apie savo kūrybą.
„Gelminė iš savęs neša tokį petit looką. Iškart žinojau, kad mes pabrėšime tą jos mažumą, švelnumą, lengvumą. Ji iš savęs yra labai šviesi tiek vizualiai, tiek vidumi.
Aš galvodama apie vestuvines sukneles stengiuosi ne kažkokių mados tendencijų vaikytis, o kad ta nuotaka jaustųsi, jog suknelė būtų sukurta tik jai. 
Aš žinojau, kad tai bus labai lengva suknelė, bus daug šilko ir tai bus labai paprasta, bet tuo pačiu labai įspūdinga. 
 Švelnumas, gražumas, trapumas – visa tai atsispindėjo poros šventėje, kurią vainikavo šokiai su grupe „FC Baseball“.
