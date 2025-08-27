Stonkų sodyboje – neregėtas kuriozas: ką tik atšokęs vestuves jaunikis paskandino žiedą

Visiems svečiams laiką leidžiant sodyboje pora gretai susigribo ir į pagalbą pasikvietė Jurgį Rumiancevą – patyrusį narą.
Feisbuko puslapyje „Povandeninė paieška“ jis pasidalijo trumpu įrašu apie neeilinę situaciją.
„Po vestuvių šventės pirmos maudynės. Žiedas, kuris simbolizuoja jaunavedžių meilę ir santuoką ima ir nuslysta nuo piršto.
Povandeninės paieškos metu buvo surastas ir grąžintas savininkui. Džiaugiuosi galėjęs grąžinti tokį svarbų simbolį jo savininkui!“, – rašė Jurgis.
Paieška baigėsi sėkmingai, todėl jaunavedžiams tai tapo ne tik gera pamoka, bet ir daug įtampos, o vėliau juoko sukėlusiu prisiminimu.
Kadruose matyti, jog šiame įvykyje dalyvavo ir pats Mantas Stonkus.