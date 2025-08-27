Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Stonkų sodyboje – neregėtas kuriozas: ką tik atšokęs vestuves jaunikis paskandino žiedą

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:23
Lrytas.lt
Stonkų sodyboje „Grapeldvaris“ įvyko netikėtas kuriozas – jau kitą dieną po vestuvių jaunikis pametė žiedą. Kurioziška situacija nutiko, kai Plungėje esančio sodybos tvenkinyje besimaudęs ką tik vedęs vyras pastebėjo, jog ant jo rankos nėra svarbiausio atributo – vestuvinio žiedo.
Visiems svečiams laiką leidžiant sodyboje pora gretai susigribo ir į pagalbą pasikvietė Jurgį Rumiancevą – patyrusį narą.
Feisbuko puslapyje „Povandeninė paieška“ jis pasidalijo trumpu įrašu apie neeilinę situaciją.
„Po vestuvių šventės pirmos maudynės. Žiedas, kuris simbolizuoja jaunavedžių meilę ir santuoką ima ir nuslysta nuo piršto.
Povandeninės paieškos metu buvo surastas ir grąžintas savininkui. Džiaugiuosi galėjęs grąžinti tokį svarbų simbolį jo savininkui!“, – rašė Jurgis.
Paieška baigėsi sėkmingai, todėl jaunavedžiams tai tapo ne tik gera pamoka, bet ir daug įtampos, o vėliau juoko sukėlusiu prisiminimu.
Kadruose matyti, jog šiame įvykyje dalyvavo ir pats Mantas Stonkus.
Mantas StonkusVestuvėssodyba

