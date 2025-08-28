Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Donatos Gutauskienės-Laisvos gyvenime – netikėtas posūkis

2025 m. rugpjūčio 28 d. 12:55
Lrytas.lt
Dainininkė, žurnalistė Donata Gutauskienė-Laisva neria į naują veiklą – jau netrukus ją galėsite išgirsti vienoje radijo stotyje.
Apie naują dainininkės etapą buvo pranešta radijo stoties „Lietus“ oficialioje „Facebook“ paskyroje.
Įraše buvo pasidalinta D. Gutauskienės-Laisvos nuotrauka ir užslėpta užuomina, kurią internautai atspėjo be vargo.
Paaiškėjo, kad nuo rugsėjo žinoma moteris kartu su Marijumi Bereniumi ves naują laidą.
„Paskutinė užuomina prieš didįjį atskleidimą!
Ar jau aišku, kas rugsėjo 1-ąją kartu su Marijumi taps naujos laidos „Viskas bus gerai“ vedėja?“, – intriguojama įraše.
Primename, kad prieš tai M. Berenis net 15 metų dirbo su Jonu Rdazevičiumi.
