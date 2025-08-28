Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

Ieva Voveris išsikraustė iš savo namų JAV: užminė mįslę dėl tolesnių planų

2025 m. rugpjūčio 28 d. 16:32
Lrytas.lt
Nuomonės formuotoja, verslininkė Ieva Voveris jau kurį laiką socialiniuose tikluose aktyviai dalijosi momemtais, kaip ji kraustosi iš savo namų Jungtinėse Amerikos Valtstijose. Dabar ji paviešino jaukią nuotauką, kurioje visa jos šeima paskutinį kartą pozuoja savo namų kieme.
Kadru I. Voveris pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Žinoma moteris taip pat atskleidė, kas dabar gyvens šiuose namuose.
„Prie namo sugalvojom paskutinę nuotrauką pasidaryti. Nuo šiol čia gyvens nuostabi daktarų šeima“, – rašė ji.
Ieva neslėpė, kad gyvenimas šiuose namuose buvo nuostabus ir prilygo amerikeitiškai svajonei.
„Man namas buvo tikra amerikietiška svajonė, buvo pats gražiausias iš visų, kiek matėm ir pats jaukiausias“, – pridūrė I. Voveris.
Visgi Ieva kol kas neatskleidė, kur gyvens dabar, tačiau pasirodė iš oro uosto.
