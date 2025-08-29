60-metis Žilvinas Žvagulis nusiskuto galvą plikai ir nustebino žinomus žmones: „Iškart jaunesnis“

„Rytoj M.A.M.A. vasaros koncertui Raudondvary pasiruošęs“, – feisbuke brūkštelėjo jis ir pasidalijo nuotrauka, kurioje pademonstravo naują šukuoseną.
Atrodo, kad taip Žilvinas gerokai atjaunėjo, o po nuotrauka pasipylė garsių bičiulių komentarai ir patiktukai.
„Kaip taip??? Prieš 8 metus buvau užsiminus. Nu Dievaži, neina patikèt, tuoj netrukus apkabinsiu šią nuostabą“, – gyrė verslininkė Milisandra Radzevičienė.
„Nu va kaip gražiai atrodai! Jaunesnis 10 metų iįkart. Brolis praktiškai“, – juokavo prodiuseris Linas Ryškus, kuris taip pat yra nusiskutęs plaukus.
„Ovidijau Petrauskai, gal prisijungiam?“ – svarstė „Žemaitukas“ Linas Vaitkevičius.