Byra „Misis Lietuva“ Grėtės Brokienės ir prodiuserio Aleksandro Broko santuoka

2025 m. rugpjūčio 29 d. 18:49
Lrytas.lt
Byra sveikos gyvensenos specialistės, verslininkės, „Misis Lietuvos“ Gretės Brokienės ir prodiuserio Aleksandro Broko santuoka.
Naujienų portalo Lrytas šaltinių duomenimis juodu priėmė sprendimą sukti skirtingais keliais.
Tai patvirtino ir Vilniaus miesto apylinkės teismas. 2025 m. rugpjūčio 8 d. gavo Gretės Smičiūtės ieškinį dėl santuokos nutraukimo su atsakovu Aleksandru Broku ir kitų susijusių klausimų.
Civilinę bylą nagrinėja teisėja Renata Jocienė.
Jau kurį laiką pakitusi Grėtės pavardė socialiniuose tinkluose. Nuo šiol ji prisistato mergautine pavarde – Smičiūte.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus tiek su Grėte, tiek su Aleksandru – šios informacijos juodu nei patvirtino nei paneigė.
„Kol kas nieko patvirtinti negaliu, vyksta įvairūs procesai. Manau, kad artimiausiu metu sužinosite“, – Lrytas tarstelėjo A.Brokas.
Aleksandras A. BrokasGretė BrokienėSkyrybos

