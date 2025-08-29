Maria Randers ir Emilija Miliauskaitė pristatė naujienų: pasveikinti atvyko stilingi žinomi svečiai

Renginys sutraukė gausų žinomų žmonių būrį – tarp svečių buvo Daina Bosas, Inga Žuolytė, Valerija Ko, Gabrielė Gzimailaitė, Justė Šoblinskaitė ir daugelis kitų. Draugiška atmosfera, muzika ir matchos degustacijos sukūrė jausmą, kad tai – ne tik pristatymas, bet ir tikra bendruomenės šventė.
Netikėtas, bet organiškas derinys Šio projekto idėja gimė iš paprasto, bet svarbaus klausimo: kaip pratęsti „Sweetroll“ patirtį už desertinės ribų? Pasak Emilijos Miliauskaitės, mintis apie merchandise sukosi jau seniai:
„Norėjosi turėti kažką, kas liktų ilgiau nei desertas lėkštėje. Kai atsirado matcha, supratau, kad tai tobula terpė tokiam projektui. O pagalvojus apie drabužių kūrimą, pirmas vardas, šovęs į galvą, buvo Marios „Bad Decisions“. Atsimenu, kai tik papasakojau apie šią idėją, ji atrašė: „Jau skamba įdomiai, davai!“. Taip ir prasidėjo mūsų kelionė“, – šypsodamasi prisimena E. Miliauskaitė. Iš pirmo žvilgsnio netikėtas, bet organiškas derinys.
Būtent ši idėja atvėrė kelią bendram darbui. Maria Randers pabrėžė, kad ši partnerytsė labai natūraliai įsiliejo į „Bad Decisions“ filosofiją:
„Bad Decisions – tai viskas apie drąsią, pasitikinčią savimi moterį, kuri nenori tilpti į visuomenės nubrėžtas normas. Ji kuria jas pati. Šia partneryste noriu parodyti, kad gyvenimo malonumai, kaip kad gardūs desertai, nesutrukdo jaustis galinga, gražia ir neatsiprašinėti už save. Be to, esu didelė desertų mėgėja, tad ši partnerystė man visiškai natūrali“, – sako M. Randers.
Pasak M. Randers, net pats marškinėlių dizainas atspindi šią dvasią:
„Norėjau, kad dėvėdami šį drabužį žmonės jaustųsi tikri, stilingi ir svarbiausia – patogiai.“
Matcha – daugiau nei gėrimas Kol Marija kūrė drabužius, Emilija ieškojo tobulo produkto, kuris galėtų simbolizuoti šį bendradarbiavimą. Taip dėmesio centre atsidūrė matcha.
Renginio metu svečiai pirmieji galėjo paragauti naujosios „Sweetroll“ tiekiamos matchos variacijų: nuo klasikinės latte iki desertinių interpretacijų. Emilija atskleidė, kad tinkamos matchos ieškojo ilgai:
„Prieš pasirinkdama daug keliavau ir ragavau įvairiausių matchų. Iš esmės šį produktą kūriau sau, pagal tai, kas man pačiai labiausiai patinka: tiršta, turtinga skoniu, bet kartu švelni ir saldi. Tokia yra Uji regione Japonijoje gaminama matcha. Noriu, kad ją ragavę žmonės pajustų tą patį malonumą, kurį jaučiu aš.“
Nors oficiali prekyba prasidės spalį, renginio metu buvo paskelbtas išankstinis užsakymų startas.
Renginio kulminacija – naujieji marškinėliai
Renginio kulminacija – naujieji marškinėliai, kurių vizualika gimė iš klausimo: jei matcha būtų žmogus, kokia ji būtų?
„Mūsų akyse ji – rami, bet kartu energinga, turinti savitą charakterį. Tokiam žmogui ir skirti šie marškinėliai: vertinančiam stilių, kokybę, patogumą ir ieškančiam unikalumo,“ – dalijosi kūrėjos.
Taip vienoje erdvėje susitiko desertai, drabužiai ir matcha: trys sritys, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo labai skirtingos, bet kartu kuria vieną bendrą istoriją apie skonį, stilių ir asmenybės išraišką.