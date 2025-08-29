Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Meilė sklando ore ir naujoji pora neištvėrė: instagrame – pirmoji įsimylėjėlių D. Montvydo ir S. Šernės nuotrauka

2025 m. rugpjūčio 29 d. 18:30
Lrytas.lt
Netrukus Kalnų parke griaudės įspūdingiausias populiariausio Lietuvos atlikėjo Donato Montvydo (37 m.) koncertas. O prieš pat jį – naujos mylimosios, dizainerės Sandros Šernės (35 m.) didžiulis palaikymas.
Daugiau nuotraukų (12)
Žinomos moters instagramo istorijose – pirmoji bendra poros nuotrauka. Kalnų parke įsiamžinusi pora apsikabinusi, abu šypsosi į kamerą.
„Laukia įspūdingiausias metų koncertas“, – džiaugėsi S.Šernė.
Apie tai, kad jie pora, paaiškėjo birželį.  
Tai išdavė vasaros pradžioje Donato ir Sandros praūžusios atostogos Balyje. Pora dalijosi identiškomis viešbučių, valgių ir vietovių nuotraukomis.
Vėliau laiką leido kartu ir savaitgaliais, kol, galiausiai, prisipažino esanti pora. Vis dėlto, visą vasarą bendros poros nuotraukos sekėjai taip ir neišvydo. 
D.Montvydas su žmona Veronika išsiskyrė praėjusiais metais, o S.Šernė su futbolininku Darvydu skirtingais keliais pasuko prieš porą metų.
 
 
Sandra ŠernėDonatas MontvydasKalnų parkas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.