Meilė sklando ore ir naujoji pora neištvėrė: instagrame – pirmoji įsimylėjėlių D. Montvydo ir S. Šernės nuotrauka

Žinomos moters instagramo istorijose – pirmoji bendra poros nuotrauka. Kalnų parke įsiamžinusi pora apsikabinusi, abu šypsosi į kamerą.
„Laukia įspūdingiausias metų koncertas“, – džiaugėsi S.Šernė.
Apie tai, kad jie pora, paaiškėjo birželį.
Tai išdavė vasaros pradžioje Donato ir Sandros praūžusios atostogos Balyje. Pora dalijosi identiškomis viešbučių, valgių ir vietovių nuotraukomis.
Vėliau laiką leido kartu ir savaitgaliais, kol, galiausiai, prisipažino esanti pora. Vis dėlto, visą vasarą bendros poros nuotraukos sekėjai taip ir neišvydo.
D.Montvydas su žmona Veronika išsiskyrė praėjusiais metais, o S.Šernė su futbolininku Darvydu skirtingais keliais pasuko prieš porą metų.