Prie vairo neblaivi įkliuvo buvusi „Olialia“ pupytė Agnė Uoga: teismas konfiskavo 70 tūkst. eurų

2025 m. rugpjūčio 29 d. 15:16
Lrytas.lt
Buvusiai „Olialia“ pupytei Agnei Barovskei – nemalonumai. Agnės Uogos slapyvardžiu žinoma moteris neblaivi įkliuvo prie „Lamborghini“ vairo, praneša delfi.lt.
Oficialiame generalinės prokuratūros puslapyje pranešama, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamuoju įsakymu pripažino, kad sostinės gyventoja (gim. 1992 m.) vairavo transporto priemonę apsvaigusi nuo alkoholio, kai jai buvo nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas. Teismas moteriai skyrė galutinę 2 500 eurų baudą bei baudžiamojo poveikio priemones: uždraudė vairuoti kelių transporto priemones 2 metus ir konfiskavo 70 tūkst. eurų – dalį jos vairuoto automobilio „Lamborghini“ vertės.
Bylos duomenimis, vilnietės vairuojamas automobilis „Lamborghini“ buvo sustabdytas š. m. kovo 30-osios pavakarę sostinės Lazdynų rajone. Moters iškvėptame ore policijos pareigūnai nustatė 1,93 promilių etilo alkoholio koncentraciją.
Apie nesaugiai vairuojamą, kitiems eismo dalyviams pavojų keliantį automobilį pareigūnams pranešė pilietiški žmonės.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Spręsdamas dėl nusikalstamos veikos padarymo priemonės – automobilio – konfiskavimo, teismas pritarė prokuroro argumentams ir atsižvelgė į tai, kad automobilis nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui, kuris nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką.
Įvertinus tai, kad moteris anksčiau nebuvo teista, padarė vieną nusikaltimą, dėl kurio prisipažįsta ir gailisi, iš nuteistosios konfiskuota pakankama baudžiamosios atsakomybės realizavimui suma – 70 tūkst. eurų, t. y. dalis sumos, atitinkančios automobilio „Lamborghini“ vertę.
 
