Verslo moterys vasarą išlydėjo geltonai: Nagliui Šulijai teko ypatinga misija

Lietuvos Verslo moterų klubo (BPW Vilnius Chamber), veikiančio Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, surengtoms vasaros išlydėtuvėms pasirinkta išskirtinė vieta pačioje sostinės širdyje – elegantiškos ir įkvėpiančios prabangaus viešbučio „Imperial Hotel & Restaurant“ erdvės. Geltonai pasipuošusias šventės dalyves pasitiko atlikėjos Gabijos Veronikos Barkauskės muzika, o įspūdingas jos balsas padiktavo viso vakaro nuotaiką.
Šis pasirodymas paskatino garbingas vakaro viešnias atsipalaiduoti, pasiduoti šokio ritmui ir pasidžiaugti bendryste. Tarp susirinkusiųjų buvo galima išvysti ir ne vieną garsią asmenybę.
Tarp jų – verslininkę Kristiną Adomavičienę, fotomenininkę Gretą Skaraitienę, interjero dekoratorę Indrę Reimorienė, sostinėje gerai žinomą pedagogę Jūratę Masiulienę ir daugelį kitų įvairiais pasiekimais galinčių didžiuotis viešnių, atvykusių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Didžiosios Britanijos, Airijos, Jungtinių Arabų Emyratų.
Renginio organizatorei, Verslo moterų klubo vadovei ir Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų tarybos narei Irmai Spudienei, pavyko sukurti ne tik ypatingą šventę, bet ir įgyvendinti naują tradiciją – BPW žvakių uždegimo ceremoniją. Jos metu kiekviena dalyvė uždegė žvakę, simbolizuojančią tarptautiškumą, solidarumą, kūrybiškumą ir ateities viltis. Ypatingas akcentas buvo žvakė, simbolizuojanti tikėjimą, drąsą ir optimizmą, kviečianti kurti pasaulį be diskriminacijos ir su daugiau teisingumo.
Renginio atmosferą papildė ir garsiausio Lietuvos orų pranešėjo bei astrologo Naglio Šulijos pasidalyta gyvenimo filosofija apie drąsą būti savimi, atvirumą naujoms patirtims ir vienybės vertę. Jo žodžiai sulaukė itin šilto dalyvių palaikymo. Vakarą papuošė edukacinė dekoravimo sesija „Interjero estetika ir tvarus stilius“, kurią vedė žinoma interjero ekspertė Indrė Reimorienė.
Ji ne tik dalijosi įžvalgomis, kaip kurti jaukią ir tvarią aplinką, bet ir subtiliai papuošė renginio erdvę geltonais akcentais – simboliškai atkartojusi vakaro temą ir suteikusi papildomos šilumos bei pozityvumo atmosferai.
Tarp renginio akcentų – šeimos verslo „Marijos Trobelė“ įkūrėjų Vitos ir Mindaugo Balčiūnų pasakojimas apie obuolių sūrio kelionę nuo senųjų receptų iki tarptautinių stalų. Vakaro viešnioms surengta ir išskirtinė pažintis su istorinio „Imperial Hotel & Restaurant“ erdvėmis, kurias atvėrė viešbučio direktorė Inga Grajauskienė.
Renginyje taip pat pristatytos tarptautinės galimybės mūsų šalies verslo bendruomenei – tai pažintis su Enterprise Europe Network (EEN), jungiančiu daugiau nei 60 šalių ir suteikiančiu Lietuvos įmonėms prieigą prie tarptautinių partnerių, inovacijų bei eksporto rinkų.
Tai dar viena priemonė stiprinti moterų verslumo ir tarptautiškumo galimybes. Vilniaus miesto savivaldybės atstovės Erikos Kuročkinos žodžiai apie miesto tarptautiškumą ir galimybes tapti moterų lyderystės centru papildė bendrystės, įkvėpimo ir vienybės viziją.
Renginys ne tik paminėjo ilgą ir turtingą moterų organizacijos istoriją, bet ir priminė, kad Lietuvos verslo moterų bendruomenė geba jungtis prie globalių procesų, kurti naujas partnerystes ir stiprinti tarptautinį vaidmenį.
Vilnius artėja prie svarbaus įvykio – 2028 m. Lietuva taps „BPW Europe“ konferencijos šeimininke. Į konferenciją tikimasi pritraukti apie 700 dalyvių iš daugiau kaip 30 šalių, tad šis renginys turės reikšmingą ekonominį ir reputacinį poveikį, stiprindamas Vilniaus ir visos Lietuvos pozicijas kaip tarptautinės lyderystės ir inovacijų centro.
„Kiekviena moteris – lyderė, kūrėja ar profesionalė – yra svarbi ir gali keisti pasaulį. Todėl kviečiu būtinai prisiminti apie galimybes ir toliau siekti savo svajonių, nes bendrystė, solidarumas ir drąsa yra pagrindas kurti geresnę ateitį“, – sakė I. Spudienė.