Grandiozinio D. Montvydo koncerto metu – visus šokiravęs gestas

Koncerte stebino ne tik išskirtinė scenografija, bet ir netikėtas atlikėjo žingsnis.
Prieš tūkstančius susirinkusiųjų Donatas ryžosi tam, apie ką nepagalvojo nė vienas jo gerbėjas – ant scenos kardinaliai pakeitė savo įvaizdį.
Skambant dainai „Nieko kito nelieka man“ dainininkas scena žengė link žinomo kirpėjo Raimondo Pasternackio, kuris plaukų kirpimo mašinėlė Donatą nuskuto bene plikai.
Šio momento įrašas masiškai išplito socialiniuose tinkluose.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad šis koncertas gamtos apsuptame Kalnų parke – tarsi simbolinis D.Montvydo sugrįžimas į gimtąjį miestą, į erdvę, kurią jis puikiai pažįsta nuo vaikystės.
„Tokio formato koncerto dar nesu rengęs. Nors save laikau pasaulietišku žmogumi, ši vieta turi daug asmeninės reikšmės – vaikystėje čia leisdavau laiką, pažįstu kiekvieną takelį.
Nekeliu sau spaudžiančių lūkesčių, tiesiog noriu, kad tai būtų ypatingas vakaras – su daug gamtos, cukraus vatos, šaltais gėrimais ir gyva muzika.
Yra kažkas labai nostalgiško ir ypatingo surengti koncertą Vilniuje, po atviru dangumi“, – dar prieš koncertą dalijosi atlikėjas.
Prie šio koncerto D.Montvydas su visa komanda dirbo daugiau nei pusę metų.
