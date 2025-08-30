Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Milisandra Radzevičienė paviešino jautrų įrašą: sureagavo ir kiti žinomi žmonės

2025 m. rugpjūčio 30 d. 11:33
Lrytas.lt
Milisandrai ir Algirdui Radzevičiams rugpjūtis – ypatingas mėnuo. Tuomet verslininkė ir grupės „Patruliai“ dainininkas mini buvimo drauge metines.
Kaip socialiniuose tinkluose skelbė Milisandra, jųdviejų meilės istorija tęsiasi jau beveik du dešimtmečius.
Jautriu įrašu apie sukaktį žinoma moteris sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„18 apie 19 metelių Rugpjūtis.
Rugsėjis... Spalis... Lapkritis... Kovas... Rgpjūtis... Ai, Algiukai, Miliukai o... Ne.. Ir jaučiu... Spalis... Lapkritis... Kovas... Ai, rugsėjis... Kovas... Ai, o kur birželis, liepa, kai viskas tiesiog jau... Jau... Jau..
Kiek visko patirta, atrasta ir sutvirtinta...
Ir kokia kokybė dar pareina, Algeli... Ir dar koks mūsų meilės mėnesis, ar metų laikas?
Žinome tik mes. Pradėjai jausti, o taip jaučiame kartu.
O kiek šie mėnesiai daug ką padarė. Kur liepa? rugpjūtis? Kai viskas tiesiog jau... Jau... Jau!
Ir įdomiai, bet teisingai, po daugel metų skaičiuojam ir po šiai dienai galvosūkis – ar 18 , ar 19 Kartu! Ačiū!
Daug ką parodo. O kiek kiti metai dar ateina ir parodys... Mes nutuokiam. O dar smagiau gyventi šia diena.
Kiek visko patirta, atrasta ir sutvirtinta“, – šalia jųdviejų nuotraukos rašė ji.
Šis įrašas pro akis nepraslydo poros bičiuliams ir berbėjams. Į tai sureagavo ir žinomi žmonės.
„Sveikinimai, gražuoliukai“, – rašė dainininkė Roma Mačiulytė.
„Sveikinimai“, – jai antrino dainininkė Viktorija Mauručaitė.
Milisandra Kvaraciejūtė-RadzevičienėAlgirdas Radzevičiussukaktis
