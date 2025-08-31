Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Gabrielės Vashos šeimoje – pasakiška šventė: joje ir netikėtas debiutas

2025 m. rugpjūčio 31 d. 17:22
Lrytas.lt
Paskutinėmis vasaros dienomis dainininkės, verslininkės Gabrielės Grygolaitytės-Vashos gyvenimą nuspalvino ypatinga šventė.
Daugiau nuotraukų (15)
Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje ji kartu su mylimuoju Elvinu pakrikštijo dukrelę Mišelę.
Kiek vėliau šeima nusprendė progą paminėti artimiausiųjų apsuptyje.
Visi jie prie bendro stalo sėdo gamtoje – pastelinės spalvos, vasariškos gėlės ir plačios šypsenos – taip atrodo jauki šventė.
Vakaro metu netrūko ir staigmenų. Šį kartą Gabrielė uždainavo ne tik su vyresnėlė dukra Adrija.
„Mūsų Mišelės Barboros krikštynų šventė. Ir žinoma kaip mes be dainų… Mišelytės debiutas.
Sentimentali daina Mišelytei nuo mūsų su Adrija“, – Instagrame rašė Gabrielė, o vaizdo įraše joms dainuojant girdėti ir šventės kaltininkės balsas.
Gabrielė Grygolaitytė - Vashadukrakrikštynos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.