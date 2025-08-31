Gabrielės Vashos šeimoje – pasakiška šventė: joje ir netikėtas debiutas

Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje ji kartu su mylimuoju Elvinu pakrikštijo dukrelę Mišelę.
Kiek vėliau šeima nusprendė progą paminėti artimiausiųjų apsuptyje.
Visi jie prie bendro stalo sėdo gamtoje – pastelinės spalvos, vasariškos gėlės ir plačios šypsenos – taip atrodo jauki šventė.
Vakaro metu netrūko ir staigmenų. Šį kartą Gabrielė uždainavo ne tik su vyresnėlė dukra Adrija.
„Mūsų Mišelės Barboros krikštynų šventė. Ir žinoma kaip mes be dainų… Mišelytės debiutas.
Sentimentali daina Mišelytei nuo mūsų su Adrija“, – Instagrame rašė Gabrielė, o vaizdo įraše joms dainuojant girdėti ir šventės kaltininkės balsas.