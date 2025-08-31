Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Itin artimai M. Kierą pažinojusi S. Albavičiūtė-Bandita: „Plyšta širdis“

2025 m. rugpjūčio 31 d. 11:51
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą pasirodė skaudi žinia. Po nelaimingo atsitikimo mirė buvęs Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras. Vyras buvo artimas TV laidų vedėjos, turinio kūrėjos Simonos Albavičiūtės-Banditos bičiulis.
Daugiau nuotraukų (9)
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo įrašu iš neseniai vykusio jos gimtadienio, kuriame dalyvavo ir Mindaugas.
Artimam draugui ji skyrė širdį veriančius žodžius.
„Vieną akimirką mes dainuojame kartu ir klykiame iš laimės, o kitą – širdis plyšta iš skausmo… Vis dar nenoriu priimti siaubingos žinios, kad netekome savo draugo.
Draugo su milžiniška širdimi, kurios buvo pilna visur. Visada su plačia šypsena, rūpestingumu ir begaliniu atsidavimu tam, ką jis daro.
Simboliška: praėjusiais metais, kai šventėme Kalėdas ir gimtadienius, Mindaugas buvo tas punktualusis svečias, kuris visur ateidavo pirmas.
Plyšta širdis, nes šį kartą tu ne atėjai, o pirmas išeini. Ačiū tau už gražią draugystę, ilsėkis ramybėje. Mums buvo garbė pažinoti tokią legendą“, – jautriai rašė Simona.
Simona Albavičiūtė - BanditaMindaugas Kierasnetektis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.