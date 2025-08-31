Itin artimai M. Kierą pažinojusi S. Albavičiūtė-Bandita: „Plyšta širdis“

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo įrašu iš neseniai vykusio jos gimtadienio, kuriame dalyvavo ir Mindaugas.
Artimam draugui ji skyrė širdį veriančius žodžius.
„Vieną akimirką mes dainuojame kartu ir klykiame iš laimės, o kitą – širdis plyšta iš skausmo… Vis dar nenoriu priimti siaubingos žinios, kad netekome savo draugo.
Draugo su milžiniška širdimi, kurios buvo pilna visur. Visada su plačia šypsena, rūpestingumu ir begaliniu atsidavimu tam, ką jis daro.
Simboliška: praėjusiais metais, kai šventėme Kalėdas ir gimtadienius, Mindaugas buvo tas punktualusis svečias, kuris visur ateidavo pirmas.
Plyšta širdis, nes šį kartą tu ne atėjai, o pirmas išeini. Ačiū tau už gražią draugystę, ilsėkis ramybėje. Mums buvo garbė pažinoti tokią legendą“, – jautriai rašė Simona.
Simona Albavičiūtė - BanditaMindaugas Kierasnetektis
Rodyti daugiau žymių