Lietuvių pamėgtame krašte atostogaujanti I. Jasnauskaitė minėjo ypatingą progą: šiemet norėjosi kitaip

2025 m. rugpjūčio 31 d. 10:50
Lrytas.lt
Rugpjūčio 30-oji turinio kūrėjai Inidei Jasnauskaitei – ypatinga. Šeštadienį gerai žinoma moteris atšventė 27-ąjį gimtadienį.
Šiais metais gimimo dieną Inidė pasitiko svetur – su vyru ji mėgaujasi poilsiu saulėtoje Korfu saloje.
Šventę ji minėjo ramiai, tačiau ypatingai – pati sau gamindama tortą.
Taip pat žinoma moteris pasidalijo jautriu įrašu, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„27-asis gimtadienis niekada nebuvo toks saldus.
Šiemet gimtadienio norėjosi kitokio – ramesnio, su daug saulės ir pačios keptu tortu. Pirmam kartui gal ir ne tobulai, bet turbūt būtent taip ir turi būti.
Nes kuo labiau paleidžiu perfekcionizmą, tuo daugiau vietos atsiranda tikram džiaugsmui ir augimui.
Pastarieji metai mane mokė priimti save įvairią – ir su klaidom, ir su pergalėm. Mokė džiaugtis smulkmenomis, leisti sau sustoti, o kartu drąsiai žengti į priekį.
Ir šiandien galiu pasakyti – kiekvieni metai tampa vis gražesni, gilesni, turtingesni, o aš pati vis labiau tampu savimi. 27-ieji jaučiasi ypatingai saldūs“, – rašė Inidė.
