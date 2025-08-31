Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Netikėta Mindaugo Kiero mirtis sukrėtė žinomus žmones: reiškia užuojautą

2025 m. rugpjūčio 31 d. 10:03
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą pasirodė skaudi žinia. Po nelaimingo atsitikimo mirė buvęs Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras. Ši žinia paveikė žinomus žmones.
Daugiau nuotraukų (7)
Naujiena pribloškė Mindaugą pažinojusį renginių vedėją Richardą Jonaitį.
„Mindaugas. Didžiulis meškinas su meile kupina širdimi“, – dalindamasis M. Kiero nuotrauka liūdėjo jis.
Priblokštas buvo komikas Mantas Stonkus.
„Šiandien Lietuva neteko nuostabaus žmogaus, tėvo, draugo. Neapsakomai gaila. Rytojus mums niekada nepažadėtas“, – rašė žinomas vyras.
Feisbuke užuojautą pareiškė dainininkas Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
„Brolau, mokytojau, žmogau. Ačiū už viską, ilsėkis ramybėje“, – dėkojo jis.
Netekties buvo paliesta ir Erica Jennings.
„Nėra žodžių. Ilsėkis ramybėje“, – nedaugžodžiavo ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad baigęs karjerą M. Kieras dirbo Vilniaus „Hockey Punks“ vyriausiuoju treneriu.
Birželį vyrui suėjo 45-eri. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems.
Mindaugas KierasMarius StonkusErica Jennings
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.