Netikėta Mindaugo Kiero mirtis sukrėtė žinomus žmones: reiškia užuojautą

Naujiena pribloškė Mindaugą pažinojusį renginių vedėją Richardą Jonaitį.
„Mindaugas. Didžiulis meškinas su meile kupina širdimi“, – dalindamasis M. Kiero nuotrauka liūdėjo jis.
Priblokštas buvo komikas Mantas Stonkus.
„Šiandien Lietuva neteko nuostabaus žmogaus, tėvo, draugo. Neapsakomai gaila. Rytojus mums niekada nepažadėtas“, – rašė žinomas vyras.
Feisbuke užuojautą pareiškė dainininkas Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
„Brolau, mokytojau, žmogau. Ačiū už viską, ilsėkis ramybėje“, – dėkojo jis.
Netekties buvo paliesta ir Erica Jennings.
„Nėra žodžių. Ilsėkis ramybėje“, – nedaugžodžiavo ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad baigęs karjerą M. Kieras dirbo Vilniaus „Hockey Punks“ vyriausiuoju treneriu.
Birželį vyrui suėjo 45-eri. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems.
