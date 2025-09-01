„Žemaitukas“ Linas Vaitkevičius paviešino niekur nematytas savo nuotraukas: sunku atpažinti

Tokiais prisiminimais savo socialiniuose tinkluose pasidalijo dainininkas, grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius (32 m.).
Žinomas vyras savo sekėjus nustebino archyvinių nuotraukų rinkiniu, kuriose jis – dar labai jaunas.
Viename iš kadrų jis pozavo su tuo metu dar neiširusios grupės „69 danguje“ merginomis, o kitame – mėgavosi dainininko Radžio kompanija.
Panašu, kad L. Vaitkevičius jau nuo vaikystės sukosi tarp garsenybių ir tarsi svajojo pats tapti žvaigžde – ir jam tai pavyko. Dabar jo vardą žino kone kiekvienas lietuvišką muziką mėgstantis žmogus.
Šiuo įrašu vyras pasidalijo rugsėjo 1-osios proga, kuomet ne vienas prisimena save mokykloje.
„Gal ir nieko ta vaikystė buvo. Su Rugsėjo 1!“, – prie nuotraukų rašė L. Vaitkevičius.
Beje, vyro pasidalintuose kadruose sunku nepastebėti, kaip smarkiai jis pasikeitė. Kadruose L. Vaitkevičius buvo su akiniais ir visai kitokia šukuosena.
