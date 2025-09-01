Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Žemaitukas“ Linas Vaitkevičius paviešino niekur nematytas savo nuotraukas: sunku atpažinti

2025 m. rugsėjo 1 d. 18:09
Lrytas.lt
Kiekvienais metais rugsėjo 1-oji tampa didele švente – vaikams tai naujas etapas, o tėvams – jautri ir svarbi diena. Ta proga žinomas šalies dainininkas pasidalijo prisiminimais iš mokyklos laikų bei parodė ne tik savo smagią vaikystę, bet ir didelius išvaizdos pokyčius.
Tokiais prisiminimais savo socialiniuose tinkluose pasidalijo dainininkas, grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius (32 m.).
Žinomas vyras savo sekėjus nustebino archyvinių nuotraukų rinkiniu, kuriose jis – dar labai jaunas.
Viename iš kadrų jis pozavo su tuo metu dar neiširusios grupės „69 danguje“ merginomis, o kitame – mėgavosi dainininko Radžio kompanija.
Panašu, kad L. Vaitkevičius jau nuo vaikystės sukosi tarp garsenybių ir tarsi svajojo pats tapti žvaigžde – ir jam tai pavyko. Dabar jo vardą žino kone kiekvienas lietuvišką muziką mėgstantis žmogus.
Šiuo įrašu vyras pasidalijo rugsėjo 1-osios proga, kuomet ne vienas prisimena save mokykloje.
„Gal ir nieko ta vaikystė buvo. Su Rugsėjo 1!“, – prie nuotraukų rašė L. Vaitkevičius.
Beje, vyro pasidalintuose kadruose sunku nepastebėti, kaip smarkiai jis pasikeitė. Kadruose L. Vaitkevičius buvo su akiniais ir visai kitokia šukuosena.
