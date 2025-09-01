Į naują etapą žengusi D. Žeimytė-Bilienė atsivėrė apie nelengvą laikotarpį: „Skaudėjo ir buvo tikrai baisu“

Pasirodo, ne vieną veiklą sėkmingai įvaldžiusi žurnalistė prieš metus susidūrė ne tik su finansiniais iššūkiais, bet ir buvo visai praradusi savivertę.
Atviru įrašu apie kilusius išbandymus žurnalistė pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Vis svarsčiau, kaip pranešti apie naujus savo projektus, kurie startuos prasidedančiuose žiniasklaidos sezonuose. Galėjau sausa žinute, „štai žiūrėkite mano naują laidą“. Bet, pagalvojau – būsiu atvira.
Galbūt kam nors mano situacija primins jų situacijas ir jų kelius. Ir gal pasidarys lengviau kvėpuoti, kai žinai, kad ne tau vienam taip.
Taigi, prieš metus likau be stabilių pajamų. Pirmą kartą gyvenime taip. Kabinausi kitur, vėl tas pats. Tikėjausi, kad gal padės tie, su kuriais dirbau. Nepadėjo.
Turėjau įkvėpt, tada susirankioti savivertę, suvokti, kad kartais kažkam esi tik pereinamasis kiemas, pažintis, kuri duos naudos. Teko suprast, kad sukaupta patirtis nebūtinai yra pliusas ir kad ištikus situacijai X, vis tiek tik pats vienas turi galvoti, ką daryti toliau.
Nesiruošiu čia vaizduoti, kokia aš kietuolė stipruolė, kaip man viskas dzin ir man neskaudėjo. Skaudėjo ir buvo tikrai baisu, kai supranti, kad reikia kažkaip judėt, o judėt nežinai kur. Ir emocijų tada daugiau, kurios daugiau matomos. Tad, jeigu buvau kur piktesnė, atleiskite.
Tam žemės drebėjimui įvykus, reikėjo kažko imtis. Tad visur rašiau projektus. Juos visus pradedu po truputį dabar paleidinėti. Laidų bus LRT, lrytas.lt, ir Laisvės TV, jas pristatysiu kituose įrašuose. Pradėjau dirbti ir kaip prodiusere ir režisiere – man labai patinka, nes kita patirtis ir savotiškas atokvėpis po darbo kadre.
Iki naujųjų metų yra ką veikt. Po to vėl turėsiu galvoti. Nesakau, kad viskas nuostabu, bet judu. Ką norisi ypatingai pabrėžti iš tos patirties, kurią turėjau – kas benutiktų, svarbu yra žmonės, kurie tuo metu yra aplink mus. Tie, kurie nepabėga, kai tau blogai. O tokių visada yra, buvo ir pas mane.
Visgi, esu laiminga, kad komanda, su kuria dirbu, yra tie žmonės, kurie eina su manimi. Visi skirtingi, bet visi šaunūs ir verti atskiros padėkos! Jie veda ir mane į priekį. Nefilosofuosiu apie „banguotą gyvenimą“ ir panašius banalius dalykus, kas dažniausiai sakoma tokioms situacijoms nutikus. Pliurpalai tos filosofijos.
Mano išvada paprasta – niekas mums negarantuoja stabilumo. Nei mūsų pasiekimai, nei pažintys nei kiti panašūs dalykai. Svarbiausia, kuo esi šiandien. Rytoj viskas gali iš esmės pasikeisti. Naujais projektais pasidalinsiu, būsiu laiminga, jeigu žiūrėsite. Ir vertinsite. Vertinimai irgi veda į priekį“, – atvirame įraše mintis dėstė D. Žeimytė-Bilienė.