Rugsėjo 1-ąją žinomi žmonės išlydėjo atžalas į mokyklą: nuotraukose – ūgtelėję vaikai ir gėlės mokytojams

Nuo pat ryto socialiniai tinklai mirga nuo nuotraukų, kuriose matyti, kaip tėvai vaikus lydi į Mokslo ir žinių dieną.
Ne išimtis ir žinomi žmonės, kurie savo socialinių tinklų paskyrose dalijasi jautriais žodžiais ir nuotraukomis su atžalomis. Šiomis akimirkomis jie sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
Štai Gintarė Songailė socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo akimirka, kuri įamžinta prie šeimos namų Kaune durų.
Nuotraukoje matyti ji ir trys jųdviejų su Dariumi Songaila atžalos Joris, Herkus ir Vėjas.
„Sudie, vasara – labas, matematika“, – šalia nuotraukos, kurioje matyti ūgtelėję vaikai, o jų rankose gėlės mokytojams, rašė ji.
Tuo tarpu „TV pagalbos“ žurnalistė Gerda Žemaitė išleido sūnų Nikolą į parengiamąją klasę. Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje žinoma moteris dalijosi akimirkomis iš pirmosios dienos mokykloje.
„Su Mokslo ir žinių diena“, – šalia nuotraukų su sūnumi brūkštelėjo ji.
Buvęs modelis, „Mis Lietuva 2002“ nugalėtoja Vaida Grikšaitė-Česnauskienė ir futbolo agentas Deividas Česnauskis kartu su sūnumis Deividu ir Rojumi bei dukra Ema, nešini kardeliais, taip pat skubėjo į Rugsėjo 1-osios šventę.
„Labas rytas! Lekiam Rugsėjo 1-osios pasitikti“, – šalia akimirkos su šeima brūkštelėjo ji.
Akimirką iš Mokslo ir žinių dienos paviešino dainininkas ir kompozitorius Stanislavas Stavickis-Stano. Nuotraukoje jis įsiamžino drauge su nauja širdies drauge Beata ir jųdviejų vaikais.
„Su Rugsėjo pirmąja“, – prie kadro mokyklos fone jis.
Nuotrauka iš Rugsėjo 1-osios dalijosi Renata Jampolskienė. Jųdviejų dukra Viltė šiais metais žengia į 4 klasę.
„Rugsėjo-1 4-ta klasė“, – šalia akimirkos iš Mokslo ir žinių dienos rašė jie.