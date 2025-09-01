Rugsėjo 1-osios proga M. Maldeikis paviešino dar nematytą kadrą iš vaikystės: „Nekartočiau“

Savo kelią mokykloje šią dieną dažnai prisimena ir tie, kurie jau seniai sėdėjo mokyklos suole.
Vieniems šis etapas kelia šypseną ir ilgesį, kitiems – džiaugsmą, kad visa tai baigėsi.
Tokiais prisiminimais pasidalijo ir politikas Matas Maldeikis, kuris paviešino savo vaikystės nuotrauką iš mokyklos suolo.
Vyras pasidalijo ir šmaikščiais žodžiais, apibūdinančiais jo jausmus mokyklai.
Įrašu M. Maldeikis pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Nekartočiau.
Su rugsėjo 1-ąja Jus“, – šmaikščiai mokinius ir jų tėvus sveikino politikas.