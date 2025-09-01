Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rugsėjo 1-osios proga M. Maldeikis paviešino dar nematytą kadrą iš vaikystės: „Nekartočiau“

2025 m. rugsėjo 1 d. 11:10
Lrytas.lt
Rugsėjo 1-oji – diena, kai tėveliai ir jų vaikai žengia į naują etapą. Į mokinių kuprines sudėtos svajonės, į širdis – smalsumas, o į pirmuosius žingsnius mokykloje – drąsa ir tuo pačiu jaudulys pradėti dar vieną įdomią kelionę.
Savo kelią mokykloje šią dieną dažnai prisimena ir tie, kurie jau seniai sėdėjo mokyklos suole.
Vieniems šis etapas kelia šypseną ir ilgesį, kitiems – džiaugsmą, kad visa tai baigėsi.
Tokiais prisiminimais pasidalijo ir politikas Matas Maldeikis, kuris paviešino savo vaikystės nuotrauką iš mokyklos suolo.
Vyras pasidalijo ir šmaikščiais žodžiais, apibūdinančiais jo jausmus mokyklai.
Įrašu M. Maldeikis pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Nekartočiau.
Su rugsėjo 1-ąja Jus“, – šmaikščiai mokinius ir jų tėvus sveikino politikas.
Matas Maldeikisrugsėjo 1-ojiprisiminimai

