Juozas Statkevičius paskelbė naujieną

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:34
Lrytas.lt
Garsiausias šalies dizaineris Juozas Statkevičius nėrė į tarptautinius mados vandenis. Vaikščiodamas Vilniaus gatvėmis, savo sekėjams pranešė dvi naujienas.
Pirmiausia, J.Statkevičius Prancūzijos sostinėje Paryžiuje atidarė įmonę.
„Atidariau firmą, tad artėja daug įdomių dalykų.
Matau, kad Lietuvoje kažkokia suirutė, košė makalošė, bet nieko... 
Myliu savo darbą, darau dalykus“, – kalbėjo Juozas.
Antroji naujiena ta, kad sukūrė ir naują savo instagramo paskyrą „juozascoutureparis“.
Savo gerbėjus čia jis pakvietė sekti naujienas, kur, kaip pats dizaineris šmaikštavo, čia jis kels ne vien maistą.
Jau dabar matyti, kad naujoje paskyroje jis kruopščiai dalijasi profesionaliomis savo mados kolekcijų, individualių užsakymų nuotraukomis.
Ši paskyra skirta madai, kurią ketina plėtoti ne tik Lietuvoje, bet ir Paryžiuje.
 
